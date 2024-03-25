Вщент зруйнована будівля та незламна кав'ярня: ексклюзивні фото наслідків ракетного удару по Києву

На місці продовжують працювати оперативні служби

У понеділок, 25 березня, росіяни завдали по Києву ракетного удару. Внаслідок цього у Печерському районі столиці було зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

На місці побував фотокор "Телеграфа" Євген Завгородній. Він зафіксував масштаби руйнувань та інші наслідки атаки.

Як зазначили у Міністерстві культури та інформаційної політики України, внаслідок падіння уламків ракети були вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр академії. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.

Місцеві жителі розповіли "Телеграфу", що людей у спортзалі навчального закладу, куди поцілили росіяни, не було – навчання студентів тут не проводилось. Жертви могли бути жахливими, якби приліт стався увечері: у спортзалі працювали гуртки для дітей 8-10 років. Вони займалися там спортом та малюванням. Малювання проходило саме у тій будівлі, яка зруйнована.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що поряд зі зруйнованим будинком знаходиться гуртожиток, де було багато людей. На щастя, там руйнувань нема, і ніхто не постраждав.

Крім того, були пошкоджені й інші розташовані поряд будинки. Зокрема, постраждало приміщення місцевої кав'ярні, яка попри це продовжила свою роботу.

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, за кілька секунд після оголошення тривоги у Києві пролунали вибухи. У КМВА зазначили, що наразі встановлюється тип зброї, але це були дві балістичні ракети, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що противник запустив по столиці дві балістичні ракети, які силам ППО вдалося збити.

Своєю чергою моніторингові пабліки, посилаючись на власні джерела, стверджують, що удар могло бути здійснено протикорабельними ракетами "Циркон". Також у мережі ходить версія, що удару міг бути завдано за допомогою модернізованих ракет "Онікс".