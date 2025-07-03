Під Донецьком злетів на повітря величезний склад боєприпасів: у мережі з’явилися відео

У загарбників щось вибухнуло

У тимчасово окупованому Харцизьку, що під Донецьком, злетів у повітря склад боєприпасів. Детонація була настільки сильною, що чули її по всьому місту.

Відеозаписи з місця вибуху вже розлетілися мережею. За інформацією dronebomber, вибух стався у місці зберігання боєприпасів до систем ППО.

Воєнний кореспондент Богдан Мірошников у своєму каналі зазначив, що судячи з місця розташування складу, він забезпечував угруповання окупантів на Костянтинівському та, в меншій мірі, Покровському напрямках. Він наголосив, що це був великий склад, який мав важливе для російської армії значення.

Офіційної інформації про те, що саме вибухнуло в Харцизьку і чому це сталося, поки що немає. Проте, судячи з кількості відеозаписів у мережі, знімали їх чи не всім містом.

Харцизьк

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