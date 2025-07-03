Под Донецком взлетел на воздух огромный склад боеприпасов: в сети появились видео

У захватчиков что-то взорвалось

Во временно оккупированном Харцызске, что под Донецком, взлетел на воздух склад боеприпасов. Детонация была настолько сильной, что слышали ее по всему городу.

Видеозаписи с места взрыва уже разлетелись по сети. Согласно информации dronebomber, взрыв произошел в месте хранения боеприпасов к системам ПВО.

Военный корреспондент Богдан Мирошников в своем канале отметил, что судя по месторасположению склада, он снабжал группировки оккупантов на Константиновском и в, меньшей мере, Покровском направлениях. Он подчеркнул, что это был большой склад, который имел важное для российской армии значение.

Официальной информации о том, что именно взорвалось в Харцызске и по какой причине это произошло, пока нет. Однако судя по количеству видеозаписей в сети, снимали их чуть ли не всем городом.

Харцызск

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Как сообщалось ранее, российские каналы сообщили о том, что в оккупированном Крыму был ликвидирован командующий Черноморским флотом России Ильдар Ахмеров. На своем посту он находился с конца 2024 года. Пропагандисты утверждают, что его смерть является делом рук украинской разведки, но подтверждения тому пока нет.