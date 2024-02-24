Україна має "довгу руку": у ЗСУ розповіли, як вдалося збити А-50 і пообіцяли продовження

Пілоти збитого літака бачили наближення своєї загибелі, не змогли б нічого зробити

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці, як Силам оборони вдалося збити російський літак А-50У над Азовським морем. За його словами, Україна має "довгу руку", яка дозволяє діставати ворожі повітряні судна на далеких відстанях.

Про це Юрій Ігнат розповів у коментарі 24 каналу. Він наголосив, що знищення ворожих літаків продовжиться.

"У окупантів знову ж таки підгоряє і підгоряє дуже серйозно. Це безпрецедентні випадки, коли вперше знищили такий літак, зовсім недавно, 14 числа (січня — ред.). "Літакотопад" продовжується. Є в України "довга рука", інструменти, які можуть діставати ворога на далеких підступах", – сказав Ігнат.

За його словами, екіпаж А-50 бачив "наближення смерті", але не зміг оперативно відреагувати на ракету та зманеврувати. Ігнат припустив, що пілоти збитого в січні такого ж літака теж бачили на радарах небезпеку, але зробити нічого не встигли, оскільки А-50 надто важкий для маневрів.

"Літакопад" росіян пов’язаний з тим, що для авіаударів по Авдіївці та інших населених пунктах було залучено безпрецедентну кількість авіації. Ворог дуже ризикував і поплатився за свої атаки тим, що втратив десяток літаків за останній тиждень.

За словами Ігната, Росія має всього вісім літаків А-50, але в якому вони стані та чи модернізовані — невідомо.

"Я не думаю, що окупанти використовують літаки гірші на лінії фронту. Звичайно, що краще піде вперед, ближче виконувати завдання, щоб забезпечити радіолокаційну розвідку для своєї авіації, для інших озброєнь" — вважає речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За допомогою А-50 росіяни в реальному часі могли проводити радіолокаційну розвідку та збирати дані про повітряні цілі та небезпеки. Від цього залежав успіх їхніх операцій землі. Тому знищення таких літаків — це дуже важливий крок, наголосив Ігнат.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військкори РФ заявляли, що ЗРК Patriot не зміг би дістати так далеко і збити літак. А в Інституті вивчення війни пояснили, навіщо росіяни брешуть про "дружній вогонь".