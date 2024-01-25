Україна знайшла зброю проти економіки Росії кращу за санкції: про що мова

Поки РФ шукає шляхи обходу західних обмежень, ЗСУ б’ють по слабких місцях

Сили оборони України знайшли кращу зброю за західні санкції, які Росія благополучно обходить протягом майже двох років повномасштабного вторгнення. Йдеться про удари безпілотниками по енергетичних об’єктах РФ.

Поки на фронті особливого просунення немає, Україна може досягти своєї мети за допомогою дронів та диверсійних рейдів углиб Росії. Як пише журналіст Оуен Метьюз у виданні The Spectator, це може стати революційною стратегією завдання ударів по об’єктах країни-терористки так, щоб їй було "боляче".

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Удар по нафтопереробному заводу під Санкт-Петербургом

У ніч на 21 січня два українські безпілотники зуміли пролетіти близько 1000 км і вдарити одразу по двох важливих об’єктах РФ. Дрони-камікадзе атакували нафтопереробний завод "НОВАТЕК" та термінал відвантаження сировини на узбережжі Балтійського моря.

Це був удар по російській економіці. Нічна атака підірвала можливість Росії виробляти та експортувати нафту та зріджений природний газ (ЗПГ), а також інші нафтопродукти.

РФ знадобляться тижні або місяці, щоб відремонтувати обладнання та вийти на ті ж самі рівні доходу. Експерти вже оцінили втрати Росії від удару. День простою коштує 2 млн доларів.

"По суті ці дрони українського виробництва виявилися більш успішними у забезпеченні дотримання жорстких санкцій щодо торгівлі вуглеводнями в Росії, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни і ввести ембарго на російський експорт", ― пише Метьюз.

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То була основна стратегія Кремля. Постачання нафти, нафтопродуктів і газу дозволило б врятувати російську економіку від наслідків західних санкцій. Це важливо для держави, яка витрачає на військові дії в Україні близько 40% усіх держвитрат.

Ставка на нафту та газ була вірною, адже вони приносили Росії ще більше доходів, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Відіграла роль і напружена ситуація на Близькому Сході.

Дрони прицільно б’ють по ворожій економіці

Удар дронами нафтопереробному заводу та порту став найруйнівнішим для російської економіки, якщо враховувати всі обстріли енергетичних об’єктів Україною. Хоча за крайні місяці було багато "дорогих втрат".

За останні два тижні атаковано завод з виробництва пороху під Тамбовом, пошкоджено вогнем нафтосховище у Брянській області та знищено два літаки-розвідники. Дрони також завдали удару тульському заводу, що виробляє ракети "Панцир".

Нагадав журналіст і про нищівний удар по десантному кораблю "Новочеркаськ", який знаходився на стоянці у Криму. Для останньої операції могли використовуватися крилаті ракети Storm Shadow британського виробництва.

Усі ці атаки боляче вдарили по російській економіці. Ворог зміг відповісти лише тероризмом мирних громадян.

Україна має складну індустрію дронів, пише видання. Виробництво безпілотників організували приватні компанії, а держава ефективно підтримує їх фінансово. Тому розвиток відбувається швидкими темпами. Якщо раніше дрони переважно використовувалися на полі бою, то тепер вони б’ють по важливих об’єктах в тилу Росії. Такі удари можуть призвести до того, що війна в Україні стане болісно дорогою для Кремля.

Раніше "Телеграф" писав, чому удар по заводу "НОВАТЕК" під Санкт-Петербургом настільки важливий для України. Транспортний вузол не зможе функціонувати у нормальному режимі ще тривалий час.