Украина нашла оружие против экономики России получше санкций: о чем речь

Пока РФ ищет пути обхода западных ограничений, ВСУ бьют по самому больному

Силы обороны Украины нашли оружие получше западных санкций, которые Россия благополучно обходит на протяжении почти двух лет полномасштабного вторжения. Речь об ударах беспилотниками по энергетическим объектам РФ.

Пока на фронте особых продвижений нет, Украина может достичь своих целей с помощью дронов и диверсионных рейдов вглубь России. Как пишет журналист Оуэн Мэтьюз в издании The Spectator, это может стать революционной стратегией нанесения ударов по объектам страны-террористки так, чтобы ей было "больно".

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Удар по нефтеперерабатывающему заводу под Санкт-Петербургом

В ночь на 21 января два украинских беспилотника сумели пролететь около 1000 км и ударить сразу по двум важным объектам РФ. Дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК" и терминал отгрузки сырья на побережье Балтийского моря.

Это был удар по российской экономике. Ночная атака подорвала возможность России производить и экспортировать нефть и сжиженный природный газ (СПГ), а также другие нефтепродукты.

РФ понадобятся недели или месяцы, чтобы отремонтировать оборудование и выйти на те же уровни дохода. Эксперты уже оценили потери России от удара. Каждый день простоя обходится в 2 млн долларов.

"По сути, эти дроны украинского производства оказались более успешными в обеспечении соблюдения жестких санкций в отношении торговли углеводородами в России, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт", ― пишет Мэтьюз.

Путин делал ставку на экспорт нефти и СПГ

Это была основная стратегия Кремля. Поставки нефти, нефтепродуктов и газа позволили бы спасти российскую экономику от последствий западных санкций. Это важно для государства, которое тратит на военные действия в Украине порядка 40% всех госрасходов.

Ставка на нефть и газ была верной, ведь они приносили России еще больше доходов, чем до начала полномасштабного вторжения. Сыграла свою роль и напряженная ситуация на Ближнем Востоке.

Дроны прицельно бьют по вражеской экономике

Удар дронами по нефтеперерабатывающему заводу стал самым разрушительным для российской экономики, если учитывать все обстрелы энергетических объектов Украиной. Хотя за последние месяцы было много "дорогих потерь".

За последние две недели атакован завод по производству пороха под Тамбовом, повреждено огнем нефтехранилище в Брянской области и уничтожены два самолета-разведчика. Дроны также нанесли удар по тульскому заводу, производящему ракеты "Панцырь".

Напомнил журналист и о сокрушительном ударе по десантному кораблю "Новочеркасск", который находился на стоянке в Крыму. Для последней операции могли использоваться крылатые ракеты Storm Shadow британского производства.

Все эти атаки больно ударили по российской экономике. Враг может ответить только терроризмом мирных граждан.

Украина имеет сложную индустрию дронов, пишет издание. Производство беспилотников организовали частные компании, а государство эффективно поддерживает их финансово. Поэтому развитие происходит быстрыми темпами. Если ранее дроны преимущественно использовались на поле боя, то теперь они прицельно бьют по важным объектам в тылу России. Такие удары могут привести к тому, что война в Украине станет болезненно дорогой для Кремля.

Ранее "Телеграф" писал, почему удар по заводу "НОВАТЭК" под Санкт-Петербургом настолько важен для Украины. Транспортный узел не сможет функционировать в нормальном режиме еще долгое время.