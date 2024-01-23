В Україні третя за день масштабна повітряна тривога: що відомо

В Україні ракетна небезпека

В Україні втретє за день оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує можливість обстрілу з боку російських окупантів. Відбій попередньої тривоги було оголошено о 14:33.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. Зазначається, що було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

За даними моніторингових каналів, МіГ-31к здійснює дозаправлення в повітрі. Тому тривога може затягнутися.

Мапа повітряних тривог станом на 14:50

Слід зазначити, що МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Найголовніша властивість "Кинджала" — швидкість, яка залишає мало часу на його перехоплення після запуску. Тому коли росіяни підіймають у повітря МіГ, тривогу оголошують по всій Україні. Вона може бути досить тривалою, оскільки ворог часом заправляє літак у повітрі.

При цьому тривоги через МіГ-31К іноді бувають дуже короткими. Причину пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, так буває, коли винищувач здійснює тренувальний зліт-посадку або переліт на інший аеродром. Однак нехтувати небезпекою все одно не можна, тому що цим може скористатися ворог.

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Нагадаємо, у вівторок вранці, 23 січня, російські окупаційні війська завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Противник у повітряній атаці задіяв 41 засіб. Українські захисники неба знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М", 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

У результаті атаки в різних містах України загинули 7 людей. Також повідомляється про десятки постраждалих.