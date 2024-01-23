Росія вдруге за день завдає ракетного удару по Україні: подробиці

В Україні ракетна небезпека

У низці областей України знову оголошено масштабну повітряну тривогу. У ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. У ПС зазначили, що були пуски ракет з літаків Ту22м3 з Липецької області РФ. Зазначається, що було зафіксовано рух ракет з Курської області РФ на південний захід України. Також були помічені ракети на Сумщині, які рухаються у південно-західному напрямку.

Мапа повітряних тривог станом на 13:30

За даними моніторингових каналів, всі цілі припинили існування. Ймовірно це була робота засобів РЕБ для виявлення наших систем ППО.

Раніше повідомлялося, що у повітрі перебували 7 бортів Ту-22м3. Вони є носіями крилатих надзвукових ракет Х-22.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повітряна тривога оголошена одразу через три загрози. При цьому він не виключає, що це може бути й переліт ворожих літаків на інший аеродром для перебазування техніки.

"Ті тривоги, що ми зараз бачимо, це не одна загроза. А одразу три. Було спочатку інформування про загрозу тактичної авіації з півдня, потім маємо інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння на півночі та сході. Ну і також злетіли літаки Ту-22м3, які в районі Липецька перебувають, є загроза крилатих ракет Х-22, які атакують по балістичній траєкторії", — пояснив він.

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