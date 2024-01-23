В Украине после ракетного удара вновь объявили воздушную тревогу: подробности
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В Украине ракетная опасность
В ряде областей Украины снова объявлена масштабная воздушная тревога. В ВСУ предупредили о ракетной опасности.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Также в ВС отметили, что были пуски ракет с самолетов Ту22м3 из Липецкой области РФ. Отмечается, что зафиксировано движение ракет из Курской области РФ на юго-запад Украины. Также были замечены ракеты в Сумской области, которые двигаются в юго-западном направлении.
Следует отметить, что в некоторых областях Украины начались отбои тревог. Однако в 14:03 в Воздушных силах сообщили о пролете еще одной ракеты из Курской области на юго-запад. В 14:10 в ВС сообщили о повторных пусках. Там отметили, что это может быть работа ракетных систем залпового огня.
По данным мониторинговых каналов, все цели прекратили свое существование. Вероятно, это была работа средств РЭБ для выявления наших систем ПВО.
Ранее сообщалось, что в воздухе находились 7 бортов Ту-22м3. Они являются носителями крылатых сверхзвуковых ракет Х-22.
Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, воздушная тревога объявлена сразу из-за трех угроз. При этом он не исключает, что это может быть и перелет вражеских самолетов на другой аэродром для перебазирования техники.
"Те тревоги, что мы сейчас видим, это не одна угроза. А сразу три. Было сначала информирование об угрозе тактической авиации с юга, потом информация об угрозе применения баллистического вооружения на севере и востоке. Ну и также взлетели самолеты Ту-22м3, находящиеся в районе Липецка, есть угроза крылатых ракет Х-22, которые атакуют по баллистической траектории", — пояснил он.
Напомним, во вторник утром, 23 января, российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
Противник в воздушной атаке задействовал 41 средство. Украинские защитники неба уничтожили 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
В результате атаки в разных городах Украины погибли 6 человек. Также сообщается о десятках пострадавших.