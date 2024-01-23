В Украине после ракетного удара вновь объявили воздушную тревогу: подробности

В Украине ракетная опасность

В ряде областей Украины снова объявлена масштабная воздушная тревога. В ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Также в ВС отметили, что были пуски ракет с самолетов Ту22м3 из Липецкой области РФ. Отмечается, что зафиксировано движение ракет из Курской области РФ на юго-запад Украины. Также были замечены ракеты в Сумской области, которые двигаются в юго-западном направлении.

Следует отметить, что в некоторых областях Украины начались отбои тревог. Однако в 14:03 в Воздушных силах сообщили о пролете еще одной ракеты из Курской области на юго-запад. В 14:10 в ВС сообщили о повторных пусках. Там отметили, что это может быть работа ракетных систем залпового огня.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:06

По данным мониторинговых каналов, все цели прекратили свое существование. Вероятно, это была работа средств РЭБ для выявления наших систем ПВО.

Ранее сообщалось, что в воздухе находились 7 бортов Ту-22м3. Они являются носителями крылатых сверхзвуковых ракет Х-22.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, воздушная тревога объявлена сразу из-за трех угроз. При этом он не исключает, что это может быть и перелет вражеских самолетов на другой аэродром для перебазирования техники.

"Те тревоги, что мы сейчас видим, это не одна угроза. А сразу три. Было сначала информирование об угрозе тактической авиации с юга, потом информация об угрозе применения баллистического вооружения на севере и востоке. Ну и также взлетели самолеты Ту-22м3, находящиеся в районе Липецка, есть угроза крылатых ракет Х-22, которые атакуют по баллистической траектории", — пояснил он.

Напомним, во вторник утром, 23 января, российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Противник в воздушной атаке задействовал 41 средство. Украинские защитники неба уничтожили 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

В результате атаки в разных городах Украины погибли 6 человек. Также сообщается о десятках пострадавших.