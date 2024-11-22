У ЗСУ відмовилися від системи управління, за яку топить Третя штурмова

За даними джерел у ЗСУ, система "корпус-дивізія" потребує великих людських, фінансових та матеріальних ресурсів

До кінця листопада 2024 року у Збройних силах України представлять план реформування, згідно з яким запровадять систему "корпус-бригада".

Цю інформацію "Суспільному" підтвердило поінформоване джерело серед військових.

Воно пояснило, що така система дасть змогу значно заощадити людський та матеріальний ресурс.

Проте перехід на систему "корпус-дивізія", яку підтримує Третя штурмова, вимагатиме багаторазово більших людських, фінансових та матеріальних ресурсів. Нині Україна не може собі цього дозволити.

Раніше "Мілітарний" писав, що ЗСУ вже запроваджують корпусну структуру управління. У Сухопутних військах з’явилися три армійські корпуси — 9, 10 та 11 (колишній Корпус резерву), зараз формується четвертий. Ще по одному корпусу входять до Десантно-штурмових військ (Корпус швидкого реагування) та Морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України.

Наголошується, що створення армійських корпусів пояснюється необхідністю мати з’єднання, які можуть вирішувати бойові завдання на самостійному напрямку.

Бригада та дивізія: у чому різниця

Бригада — це тактичне військове з’єднання у всіх видах Збройних сил та родах військ. У сухопутних військах воно включає кілька батальйонів (дивізіонів) і підрозділів військ спеціального призначення. У середньому чисельність бригади – від 1000 до 8000 осіб.

Дивізія – це тактичне військове з’єднання Збройних Сил у складі кількох полків чи бригад. Існують піхотні (стрілкові, мотострілкові, моторизовані), механізовані, бронетанкові, повітряно-десантні, повітряно-штурмові, аеромобільні, артилерійські і т.д. Дивізія налічує від 6000 до 25000 осіб.

Раніше журналіст Юрій Бутусов назвав п’ять головних недоліків армії Росії та п’ять переваг ЗСУ. Серед плюсів української армії є можливість швидкого нарощування чисельності піхоти.