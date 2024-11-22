В ВСУ отказались от системы управления, за которую топит Третья штурмовая

По данным источников в ВСУ, система "корпус-дивизия" нуждается в больших человеческих, финансовых и материальных ресурсах

До конца ноября 2024 года в Вооруженных силах Украины представят план реформирования, согласно которому внедрят систему "корпус-бригада".

Эту информацию "Суспільному" подтвердил информированный источник в среде военных.

Он пояснил, что такая система даст возможность значительно сэкономить человеческий и материальный ресурс.

Между тем, переход на систему "корпус-дивизия", которую поддерживает Третья штурмовая, потребует многократно больших человеческих, финансовых и материальных ресурсов. Сейчас Украина не может себе этого позволить.

Ранее "Милитарный" писал, что ВСУ уже внедряют корпусную структуру управления. В Сухопутных войсках появились три армейских корпуса — 9, 10 и 11 (бывший Корпус резерва), сейчас формируется четвертый. Еще по одному корпусу входят в Десантно-штурмовые войска (Корпус быстрого реагирования) и Морскую пехоту Военно-Морских Сил ВС Украины.

Отмечается, что создание армейских корпусов объясняется необходимостью иметь соединения, которые могут решать боевые задачи на самостоятельном направлении.

Бригада и дивизия: в чем разница

Бригада – это тактическое военное соединение во всех видах Вооруженных сил и родах войск. В сухопутных войсках оно включает в себя несколько батальонов (дивизионов) и подразделений войск специального назначения. В среднем численность бригады – от 1 000 до 8 000 человек.

Дивизия – это тактическое военное соединение Вооруженных сил в составе нескольких полков или бригад. Существуют пехотные (стрелковые, мотострелковые, моторизованные), механизированные, бронетанковые, воздушно-десантные, воздушно-штурмовые, аэромобильные, артиллерийские и т.д. Дивизия насчитывает от 6000 до 25000 человек.

Ранее журналист Юрий Бутусов назвал пять главных недостатков армии России и пять преимуществ ВСУ. Среди плюсов украинской армии – возможность быстрого наращивания численности пехоты.