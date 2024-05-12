Тактика времен войны во Вьетнаме: СМИ рассказали, как украинским военным удается выбивать ПВО россиян

Воздушные силы используют американское вооружение

Воздушные силы Вооруженных сил Украины переняли тактику США времен войны во Вьетнаме. Она позволяет уничтожать российские средства ПВО на линии фронта.

Об этом пишет издание Business Insider, журналисты которого изучили видео полетов украинской боевой авиации. Отмечается, что такая тактика называется "дикая ласка".

Она предполагает, что пилоты реактивных самолетов позволяют радарам ПВО противника выявить себя. После этого радиолокационные станции отслеживаются вплоть до их источника, а затем по установленным координатам наносится удар ракетами AGM-88 (HARM).

Издание напоминает, что США поставляют Украине ракеты HARM класса "воздух-земля" еще со середины 2022 года. Дальность их полета составляет около 150 км. Эти ракеты способны обнаруживать радары противника и поражать их даже после отключения РЛС.

Business Insider отмечает, что войска США применяли ракеты HARM в Ливии, Ираке и бывшей Югославии. В то же время издание подчеркнуло сложность адаптации самолетов МиГ и Су советского производства для запуска ракет HARM.

Что известно о ракете AGM-88

AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета, способная наводиться на высокочастотные РЛС. Ракета HARM рассчитывает расположение цели и способна поразить даже выключенную станцию. Последние модификации предназначены для поражения РЛС с изменением рабочих частот.

Напомним, с начала мая россияне потеряли уже три самолета Су-25. Первый был ликвидирован в Донецкой области 4 мая, второй — 9 мая также на Авдеевском направлении, а третий был сбит 11 мая.