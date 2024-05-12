Тактика часів війни у В'єтнамі: ЗМІ розповіли, як українським військовим вдається вибивати ППО росіян

Повітряні сили використовують американське озброєння

Повітряні сили Збройних сил України перейняли тактику США часів війни у В'єтнамі. Вона дозволяє знищувати російські засоби ППО на лінії фронту.

Про це пише видання Business Insider, журналісти якого вивчили відео польотів української бойової авіації. Зазначається, що така тактика має назву "дика ласка".

Вона передбачає, що пілоти реактивних літаків дозволяють радарам ППО противника виявити себе. Після цього хвилі радіолокаційних станцій відстежуються аж до їх джерела, а потім за встановленими координатами наноситься удар ракетами AGM-88 (HARM).

Видання нагадує, що США постачають Україні ракети HARM класу "повітря-земля" ще з середини 2022. Дальність їхнього польоту становить близько 150 км. Ці ракети здатні виявляти радари противника та вражати їх навіть після відключення РЛС.

Business Insider зазначає, що війська США застосовували ракети HARM з цією метою в Лівії, Іраку та колишній Югославії. Водночас видання підкреслило складність адаптації літаків МіГ та Су радянського виробництва для запуску ракет HARM.

Що відомо про ракету AGM-88

AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile – високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, що здатна наводитися на високочастотні РЛС. Ракета HARM обчислює розташування цілі й здатна уразити навіть вимкнену станцію. Останні модифікації призначені для ураження РЛС зі зміною робочих частот.

Нагадаємо, з початку травня росіяни втратили вже три літаки Су-25. Перший було ліквідовано у Донецькій області 4 травня, другий — 9 травня також на Авдіївському напрямку, а третій було збито 11 травня.