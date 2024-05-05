Пілот відчув себе безстрашним: у ЗСУ розповіли подробиці збиття російського Су-25

Системи ППО є не тільки у Повітряних сил

Російський літак Су-25 вранці 4 травня збив підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України. Це сталося в Донецькій області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Він розповів подробиці цієї операції.

"Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого і середнього радіусу ППО, які можуть справлятися, зокрема, з літаками, і є вкрай важливими", — сказав він.

Євлаш зазначив, що це збиття свідчить про те, що ЗСУ потрібні переносні ЗРК, які можуть боротися як з низколітаючими цілями, так і з безпілотниками, яких досить багато. Він також підкреслив, що українським військовим потрібні більш серйозні комплекси, які можуть ефективно протистояти російським гелікоптерам та штурмовикам, в тому числі Су-25.

Речник також зазначив, що росіяни застосовують штурмовики Су-25 для обстрілу позицій ЗСУ різного типу ракетами. За його словами, причиною збиття літакам міг стати особистий фактор пілота.

"Якщо він відчув себе безстрашним і вже зробив декілька вильотів і його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра-післязавтра. Ймовірніше він вирішив, що зараз може виконати певний проліт, але був впольований ЗСУ та знищений", — підкреслив Євлаш.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни перед ударами по Україні активно використовують розвідувальні безпілотники та літаки Су-24МР. З їхньою допомогою вони намагаються виявити систему ППО та скоригувати свої атаки.