Пілот відчув себе безстрашним: у ЗСУ розповіли подробиці збиття російського Су-25
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Системи ППО є не тільки у Повітряних сил
Російський літак Су-25 вранці 4 травня збив підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України. Це сталося в Донецькій області.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Він розповів подробиці цієї операції.
"Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого і середнього радіусу ППО, які можуть справлятися, зокрема, з літаками, і є вкрай важливими", — сказав він.
Євлаш зазначив, що це збиття свідчить про те, що ЗСУ потрібні переносні ЗРК, які можуть боротися як з низколітаючими цілями, так і з безпілотниками, яких досить багато. Він також підкреслив, що українським військовим потрібні більш серйозні комплекси, які можуть ефективно протистояти російським гелікоптерам та штурмовикам, в тому числі Су-25.
Речник також зазначив, що росіяни застосовують штурмовики Су-25 для обстрілу позицій ЗСУ різного типу ракетами. За його словами, причиною збиття літакам міг стати особистий фактор пілота.
"Якщо він відчув себе безстрашним і вже зробив декілька вильотів і його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра-післязавтра. Ймовірніше він вирішив, що зараз може виконати певний проліт, але був впольований ЗСУ та знищений", — підкреслив Євлаш.
Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни перед ударами по Україні активно використовують розвідувальні безпілотники та літаки Су-24МР. З їхньою допомогою вони намагаються виявити систему ППО та скоригувати свої атаки.