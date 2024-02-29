"Это трудности перевода": в ВСУ прокомментировали статью Forbes о том, чем именно сбивают российские самолеты

Менее чем за две недели ВСУ уничтожили 13 самолетов РФ

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат указал на ряд неточностей в материале Forbes об уничтожении ВСУ вражеских самолетов. В то же время он отметил, что у Украины появились возможности и инструменты сбивать российские самолеты на дальних расстояниях.

Игнат рассказал, чем именно ВСУ могли сбить вражеские самолеты, сообщает Украинская правда. По его словам, это системы, которые Украина получила от партнеров.

"Понятно, какие системы это могут делать. Вы знаете, что NASAMS — это комплекс среднего радиуса действия, до 40 километров могут (поражать цели. — Ред.) ракеты AIM-120 AMRAAM", — подчеркнул Игнат.

В то же время он опроверг информацию Forbes о том, что системы ПВО Patriot и NASAMS могли быть приданы мобильным группам. По словам спикера, мобильные огневые группы не занимаются уничтожением вражеских самолетов.

"Это трудности уже перевода. Мобильные огневые группы — это ПВО малого радиуса действия, это охотники за "Шахедами", я их так называю больше. Потому что их основное предназначение – это уничтожение "Шахедов". Удастся ракету – то и слава Богу", – отметил Игнат.

Кроме того, он подчеркнул, что у ВСУ нет 20 батарей NASAMS. Спикер отметил, что батарея ПВО – это целое подразделение.

"Собственно такие вот тонкости, может с переводом, может, из неточностей вытекают. Скажу так, у нас есть те объявленные системы, которые нам передали партнеры — Patriot, IRIS-T, NASAMS. Они защищают прежде всего государство внутри, защищают фронт, большие города, стратегические объекты, войска… Там, где решает военное руководство, руководство Воздушных сил их разместить, они могут перемещаться. У нас не только возле Киева, как кто-то писал, есть мощное ПВО. Оно сейчас есть в других городах, на других направлениях — север, юг, восток, и таким образом противник несет потери там, там и там. Вы же видели северное направление, тогда три сразу на брянском направлении, на юге также пять самолетов были уничтожены за сравнительно короткий период. Здесь сейчас есть с десяток, включая два самолета ДРЛВ. Это то, что позволило нам оттеснить их", — отметил Игнат.

Он объяснил значительное количество сбитых вражеских самолетов тем, что противник много атаковал. По словам спикера, многие вражеские самолеты выполняли задачи, а некоторые из них "наглели и подходили ближе". Игнат подчеркнул, что они за это поплатились.

"Будь у Украины больше таких инструментов, которыми мы их уничтожили, были бы лучшие результаты. И вряд ли противник мог бы применять управляемые авиабомбы. К сожалению, после авдеевских событий, откуда отошли наши войска, противник продолжает их применять, но с меньшей интенсивностью. Возможно изменились какие-то стратегические планы", – подытожил он.

Напомним, 28 февраля было сообщено об уничтожении 10 боевых самолетов за последние 10 дней. 29 февраля к этому списку добавились еще три самолета. За сутки были уничтожены три Су-34.