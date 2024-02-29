"Це труднощі перекладу": у ЗСУ прокоментували статтю Forbes про те, чим саме збивають російські літаки

Менш ніж за два тижні ЗСУ знищили 13 літаків РФ

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат вказав на ряд неточностей у матеріалі Forbes про знищення ЗСУ ворожих літаків. Водночас він зазначив, що в України з'явились можливості та інструменти збивати російські літаки на дальніх відстанях.

Ігнат розповів, чим саме ЗСУ могли збити ворожі літаки, повідомляє Українська правда. За його словами, це системи, які Україна отримала від партнерів.

"Зрозуміло, які системи це можуть робити. Ви знаєте, що NASAMS – це комплекс середнього радіуса дії, до 40 кілометрів можуть (вражати цілі. — Ред.) ракети AIM-120 AMRAAM", — підкреслив Ігнат.

Водночас він заперечив інформацію Forbes про те, що системи ППО Patriot та NASAMS могли бути придані мобільним групам. За словами речника, мобільні вогневі групи не займаються знищенням ворожих літаків.

"Це труднощі перекладу вже. Мобільні вогневі групи — це ППО малого радіуса дії, це мисливці за "Шахедами", я їх так називаю більше. Тому що їхнє основне призначення – це знищення "Шахедів". Вдасться ракету – то і слава Богу", — зазначив Ігнат.

Крім того, він підкреслив, що у ЗСУ немає 20 батарей NASAMS. Речник зазначив, що батарея ППО – це цілий підрозділ.

"Власне такі от тонкощі, може з перекладом, може з неточностей випливають. Скажу так, у нас є ті оголошені системи, які нам передали партнери — Patriot, IRIS-T, NASAMS. Вони захищають перш за все державу всередині, захищають фронт, великі міста, стратегічні об'єкти, війська. Там, де вирішує військове керівництво, керівництво Повітряних сил їх розмістити, вони можуть переміщуватись. У нас не лише біля Києва, як хтось колись писав, є потужне ППО. Воно зараз є і в інших містах, на інших напрямках — північ, південь, схід. І таким чином противник несе втрати там, там і там. Ви ж бачили, північний напрямок, тоді три відразу на брянському напрямку. На півдні також п'ять літаків було знищено за порівняно короткий період. Тут зараз маємо з десяток, включаючи два літаки ДРЛВ. Це те, що дозволило нам відтіснити їх", — зазначив Ігнат.

Він пояснив значну кількість збитих ворожих літаків тим, що противник багато атакував. За словами речника, багато ворожих літаків виконували завдання, а деякі з них "нахабніли і підходили ближче". Ігнат підкреслив, що вони за це поплатилися.

"Будь в України більше таких інструментів, якими ми їх знищили, були б кращі результати. І навряд чи противник міг би застосовувати керовані авіабомби. На жаль, після авдіївських подій, звідки відійшли наші війська, противник продовжує їх застосовувати, але з меншою інтенсивністю. Можливо змінились якісь стратегічні плани", – підсумував він.

Нагадаємо, 28 лютого було повідомлено про знищення 10-ти бойових літаків за останні 10 днів. 29 лютого до цього списку додалися ще три літаки. За добу було знищено три Су-34.