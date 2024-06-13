До Маріуполя застосовували "особливу тактику": суд у Гаазі отримав докази злочинів армії РФ

Мирні жителі залишилися без води, газу та електрики в мороз нижче за мінус 10 градусів

Згідно з новим аналізом, представленим у Міжнародний кримінальний суд, Росія застосувала навмисну тактику голодування під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року. Стратегія позбавлення мешканців їжі є воєнним злочином.

Як пише The Guardian, такий висновок є основою досьє, яке зараз передається до МКС у Гаазі юристами Global Rights Compliance, які працюють спільно з урядом України. У ньому стверджується, що Росія та її лідери мали намір вбити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.

Підраховано, що під час оточення та захоплення Маріуполя загинуло 22 тисячі людей. Мирні жителі залишилися без води, газу та електрики в мороз нижче за мінус 10 градусів.

За словами партнера Global Rights Compliance Катріони Мердок, мета дослідження полягала в тому, щоб з’ясувати, чи навмисно російські військові позбавляли мешканців Маріуполя їжі та послуг, необхідних для життя. Встановлюється, чи РФ застосовувала навмисно стратегію голодування, яку можна назвати воєнним злочином.

"Ми могли бачити, що російський напад складався з чотирьох етапів: починаючи з атак на громадянську інфраструктуру і закінчуючи відключенням електроенергії, опалення та води. Потім у гуманітарній евакуації було відмовлено і під час неї люди навіть зазнали нападів, а допомога не була доставлена", — відзначила Мердок.

Вона додала, що росіяни на третьому етапі завдавали ударів по вцілілій критично важливій інфраструктурі, громадянське населення тероризувалося при роздачі допомоги, а точки з водою бомбили. На четвертому етапі Росія вела стратегічні атаки з метою знищити або захопити об’єкти інфраструктури, що залишилися.

Поетапний напад на Маріуполь, за її словами, продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто без пощади до його цивільного населення. На момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Маріуполі проживало 450 тисяч людей.

У досьє робиться висновок, що близько 90% медичних закладів та будинків у місті було зруйновано чи пошкоджено під час облоги. Пункти роздачі продовольства, а також маршрути гуманітарної евакуації зазнали бомбардувань. При цьому, оскільки рішення в РФ ухвалюються вищим керівництвом, вина за загибель тисяч мешканців міста лежить особисто на президенті Росії Володимирі Путіні та вищому російському військовому керівництві.

"Винні Володимир Путін та вищі ешелони російського військового керівництва" — заявила Мердок.

Нагадаємо, про евакуацію людей під авіаударами, фільтрацію, звірства росіян у Маріуполі, невіру українців у лінії розмежування журналістці "Telegraf UA" розповів Михайло Пуришев — перший український волонтер, який прорвався в обложений російськими військами Маріуполь: Смерділо спаленою шкірою: волонтер Михайло Пуришев про блокаду Маріуполя, фільтраційні табори і смерті українських дітей