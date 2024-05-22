Війна — день 819: росіяни "уперлися" у Вовчанськ і зазнають величезних втрат

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а окупанти фокусують свої зусилля на сході нашої країни. Найактивніші бойові дії відбуваються на Покровському напрямі, проте битви не припиняються і в інших місцях. При цьому росіяни явно не досягли успіху на Харківському напрямі, оскільки до їхніх початкових планів входило часткове оточення міста та спроби вдарити в спину ЗСУ на Куп’янському напрямку. Натомість вони лише зазнали величезних втрат і "уперлися" у Вовчанськ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські БПЛА зафіксовано у районі Кривого Рогу. Однак також повідомляється про загрозу дронів з півночі та півдня

Із ситуацією в Україні 19 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 816: окупанти руйнують Вовчанськ та тиснуть на інших ділянках фронту

Дізнатися події 20 травня можна за посиланням: Війна — день 817: на Харківщині та біля Часового Яру точаться важкі бої

Про те, що відбувалося 21 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 818: ситуація на Харківщині стабілізується, а росіяни продовжують бити рекорди з втрат