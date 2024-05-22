Росія знову брязкає ядерною зброєю: навіщо їй це потрібно саме зараз

У ISW розкрили тактику країни-агресора

У Кремлі продовжують брязкання ядерною зброєю, щоб хоч якось вплинути на західних осіб, які приймають рішення, і приурочують це до важливих дискусій. Таким чином, вже ракетні підрозділи Південного військового округу (ППО) розпочали перший етап навчань з нестратегічного (тактичного) ядерного озброєння.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW). У Міноборони Росії заявили, що Повітряно-космічні сили Росії також проводитимуть навчання з балістичними ракетами "Іскандер" та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

"Відомий "мілблогер", нагороджений Кремлем, прямо пов’язав російські навчання з тактичної ядерної зброї зі спробами Кремля вплинути на прийняття рішень Заходом — зокрема, орієнтуючись на недавні дискусії щодо обмежень на використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по військових цілях" — йдеться у повідомленні.

На сьогодні, як пише ISW, рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Це тактика що спирається формування супротивника у вигляді цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій в такий спосіб, щоб супротивник добровільно робив дії, вигідні РФ.

За оцінками аналітиків ISW, політика США та Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях у Росії, ставить під загрозу здатність України захищатися від поточних наступальних операцій Росії на півночі Харківської області або в будь-якому районі вздовж міжнародного кордону, де російські сили можуть вирішувати вести наступальні операції у майбутньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, чи застосує російський диктатор Володимир Путін ядерну зброю.