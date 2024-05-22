Россия снова бряцает ядерным оружием: зачем ей это нужно именно сейчас

В ISW раскрыли тактику страны-агрессора

В Кремле продолжают бряцание ядерным оружием, чтобы хоть как-то повлиять на принимающих решения западных лиц и приурочивают это к важным дискуссиям. Таким образом уже ракетные подразделения Южного военного округа (ПВО) начали первый этап учений по нестратегическому (тактическому) ядерному вооружению.

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW). В Минобороны России заявили, что Воздушно-космические силы России также будут проводить учения с баллистическими ракетами "Искандер" и аэробалистическими ракетами "Кинжал".

"Известный "милблогер", награжденный Кремлем, прямо связал российские учения по тактическому ядерному оружию с попытками Кремля повлиять на принятие решений Западом — в частности, ориентируясь на недавние дискуссии по ограничениям на использование Украиной предоставленного Западом оружия для ударов по военным целям в России", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, как пишет ISW, рефлексивный контроль является ключевым элементом русского инструментария гибридной войны. Это тактика опирающаяся на формирование противника посредством целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно предпринимал действия, выгодные РФ.

Согласно оценкам аналитиков ISW, политика США и Запада, которая ограничивает способность Украины наносить удары по военным целях в России, ставит под угрозу способность Украины защищаться от текущих наступательных операций России на севере Харьковской области или в любом районе вдоль международной границы, где российские силы могут решать вести наступательные операции в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, применит ли российский диктатор Владимир Путин ядерное оружие.