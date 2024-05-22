Росіяни вдарили по Сумщині "шахедами", обласний центр залишився без світла (відео)

На місцях прильотів працюють усі необхідні служби

У ніч на середу, 22 травня, росіяни завдали удару "шахедами" по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопу Сумської області. Через це Суми залишились без електроенергії.

Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, насамперед забезпечується критична інфраструктура. Ведуться роботи з відновлення електропостачання.

З 5:20 світло вже почали поступово повертати сумчанам. Також відновлюється робота водозаборів та подача води споживачам. Станом на 6:00 у місцевих чатах більшість мешканців міста пишуть, що світло вже є, але води у багатьох поки що немає.

У Сумській ОВА поінформували, що на місці прильотів у Шостці та Конотопі працюють усі необхідні служби, ведуться роботи з відновлення електропостачання. Наслідки атаки росіян уточнюються.

У Сумах через аварійне відключення електроенергії зупинено рух тролейбусів. На маршрути обласного центру виїжджають тролейбуси із автономним ходом.

Як повідомляв "Телеграф", вночі та вранці 21 травня росіяни атакували Харків. Ворог вдарив по місту "шахедами", постраждала одна людина.