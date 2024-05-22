Укр

Россияне ударили по Сумщине "шахедами", областной центр остался без света (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Оккупанты бьют по инфраструктуре
Оккупанты бьют по инфраструктуре. Фото Коллаж "Телеграфа"

На местах прилетов работают все необходимые службы

В ночь на среду, 22 мая, россияне нанесли удар "шахедами" по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа Сумской области. Из-за этого Сумы остались без электроэнергии.

Как сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, в первую очередь обеспечивается критическая инфраструктура. Ведутся работы по восстановлению электроснабжению.

С 5:20 свет уже начали постепенно возвращать сумчанам. Также возобновляется работа водозаборов и подача воды потребителям. По состоянию на 6:00 в местных чатах большинство жителей города пишут, что свет уже есть, но воды у многих пока нет.

В Сумской ОВА проинформировали, что на месте прилетов в Шостке и Конотопе работают все необходимые службы, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Последствия атаки россиян уточняются.

В Сумах из-за аварийного отключения электроэнергии остановлено движение троллейбусов. На маршруты областного центра выезжают троллейбусы с автономным ходом.

Как сообщал "Телеграф", ночью и утром 21 мая россияне атаковали Харьков. Враг ударил по городу "шахедами", пострадал один человек.

Теги:
#Сумы #Электроснабжение #Атака #Беспилотники