Война — день 819: россияне "уперлись" в Волчанск и несут огромные потери

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а оккупанты фокусируют свои усилия на востоке нашей страны. Наиболее активные боевые действия проходят на Покровском направлении, однако сражения не прекращаются и в других местах. При этом россияне явно не достигли успеха на Харьковском направлении, поскольку в их изначальные планы входило частичное окружение города и попытки ударить в спину ВСУ на Купянском направлении. Вместо этого они лишь понесли огромные потери и "уперлись" в Волчанск.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские БПЛА зафиксированы в районе Кривого Рога. Однако также сообщается об угрозе дронов с севера и юга

С ситуацией в Украине 19 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 816: оккупанты разрушают Волчанск и давят на других участках фронта

Узнать события 20 мая можно по ссылке: Война — день 817: на Харьковщине и возле Часова Яра продолжаются тяжелые бои

О том, что происходило 21 мая, читайте в материале: Война — день 818: ситуация на Харьковщине стабилизируется, а россияне продолжают бить рекорды по потерям