Росіяни продовжують наступати: у Генштабі назвали найгарячіший напрямок, і це не Харківщина

Минулої доби в Україні ліквідовано близько 1380 російських загарбників

Триває 818-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку доби 21 травня станом на 11:00 на фронті сталося 37 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, там відбулося 11 атак ворога.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, там ворог продовжує наступати у напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове. На одній із ділянок вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

Покровський напрямок на карті deepstate

На Харківському напрямку ворог атакує у районі населеного пункту Липці, Сили оборони відбивають атаку. Ситуація контрольована, втрат позицій немає.

"За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 263 особи, 52 одиниці техніки та понад два десятки бліндажів. Наші воїни знищили чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, п’ять одиниць автомобільної та спецтехніки і 12 БпЛА. Крім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину, сім артилерійських систем, один засіб ППО та 14 автомобілів", — йдеться в повідомленні.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалося 4 бойових зіткнення. Наші воїни відбили атаку окупантів у напрямку Іванівки, точаться бої в районах Синьківки та Берестового. На Сіверському напрямку ворог атакує в районах Виїмки та Роздолівки, наші воїни утримують позиції.

З початку доби 21 травня на Краматорському напрямку росіяни здійснили 5 атак, 3 з них відбито, в районах Кліщіївки та Андріївки йдуть бої. На Курахівському напрямку противник продовжує наступати біля Красногорівки та Побєди, ситуація під контролем Сил оборони. Також росіяни з початку доби зробили 4 спроби просунутися на Времівському напрямку в районі Старомайорського. Втрат наших позицій немає. На інших напрямках ситуація істотно не змінилася.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 21 травня російські загарбники атакували Україну "шахедами". Загалом ворог запустив 29 безпілотних літальних апаратів, 28 з яких було знищено.