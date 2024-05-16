Українська ППО більше не може збивати важливі цілі: британський експерт вказав на тривожну тенденцію

ЗСУ мають проблеми не тільки з ППО

В Україні виникли проблеми з протиповітряною обороною. Наразі Збройні сили не можуть збивати російські розвідувальні безпілотники.

Про це пише британська газета The Guardian з посиланням на експерта з сухопутних військових дій Королівського інституту об’єднаних збройних сил Джека Уотлінга. Він зазначив, що останніми тижнями добре спостерігалися недоліки української артилерії та відсутність захисту від балістичних ракет і плануючих бомб великої дальності.

Уотлінг підкреслив, що протиповітряна оборона на лінії фронту настільки зменшилась, що українські військові зосереджені на стримуванні російських літаків від перетину лінії фронту. За його словами, Збройні сили України більше не в змозі збивати розвідувальні безпілотники "Орлан-10", які зараз "звично літають над Харковом і Запоріжжям".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що всього дві системи "Patriot" для Харківщини змогли б суттєво допомогти в захисті від російського терору. За його словами, вони потрібні "вже сьогодні" і саме вони не дозволять росіянам окупувати Харків.

Водночас видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею Patriot разом із радарами. Це посилить протиповітряну оборону країни від повітряних атак із боку росіян.