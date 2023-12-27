Війна — день 672: росіяни наступають на Лиманському напрямку і штурмують Авдіївку

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні не вщухають ні на добу, а росіяни різко посилили тиск на Лиманському напрямі, але при цьому не зменшують зусиль на напрямі Авдіївки. Подібні зусилля обертаються для окупантів великими втратами, лише в тієї ж Авдіївки вони щодня втрачають 300-400 людей убитими та пораненими. При цьому в керівництві ВСУ припускають, що сил у росіян вистачить для того, щоб й це місто спіткала доля Бахмута, але це може статися лише через 2-3 місяці.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

23:00 Торік на Новий рік Росія запустила територією України рекордну кількість ракет. На цей раз РФ має в запасі близько 1000 ракет, робити прогнози з приводу того, коли і як РФ може застосувати озброєння не варто. Проте українцям необхідно підготуватися до будь-яких провокацій, попередив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

21:00 Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї війни, використовувати тактику терору, завдавати ударів, здійснювати обстріл як військових, так і цивільних об'єктів. Протягом доби сталося 49 бойових зіткнень.

20:00 Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив про серійне виробництво в Україні аналогів дронів-камікадзе "Шахед-131" та "Шахед-136".

"Коли ми говоримо про те, що називається український "Шахед". У нас є понад п'ять серійно вироблених аналогів "Шахед-131". І є один вид, який аналог "Шахед-136". У цьому плані можна вибрати будь-яку з позицій, все це серійне виробництво", — сказав Камишин на пресконференції.

19:00 Винищувачі F-16, ймовірно, вже в Україні, — Newsweek, з посиланням на джерело в уряді США.

18:00 Росіяни розгортають мережу додаткових шпиталів у цивільних об'єктах на окупованих територіях ,– Центр національного спротиву.

17:00 За останні дні на Запорізькому напрямку вже друга група окупантів зі складу 71 полку ЗС РФ здалася в полон. За словами самих бранців, причинами цього є нелюдське ставлення командування РФ та великі втрати у російських підрозділах, — передає ОК "Захід".

16:00 Естонія навчила близько 1300 українських солдатів з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, заявив представник міністерства оборони Естонії Роланд Муроф.

За словами Мурофа, українських військових в Естонії насамперед навчали базової підготовки, а також готували снайперів, стрільців, артилеристів та фахівців із кіберпростору.

15:00 З початку 2023 року співробітники СБУ знищили понад 500 російських танків, які обстрілювали та намагалися прорвати позиції Сил оборони.

14:00 Повітряні сили попереджають про ракету на Кривий Ріг.

13:00 Внаслідок масованого ворожого обстрілу у Херсоні знеструмлені майже 94 тисячі споживачів, всього у місті без електропостачання — більше 98 тисяч абонентів. Коли буде відновлена електрика, сказати складно, — Херсонська міська військова адміністрація.

Внаслідок атаки дронів по Одесі за уточненими даними загинули двоє осіб, ще четверо осіб постраждали.

12:11 Відбій загрози по МіГ-31К.

12:00 В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу у зв'язку із черговим зльотом російського МіГ-31К. Бережіть себе!

Повітряна тривога в Україні 27.12.2023

11:00 СБУ затримала колаборанта із Херсона, який під час російської окупації вимагав приєднати регіон до Російської Федерації. Йому навіть запропонували йому ввійти до складу окупаційного "виборчкому" Корабельного району міста, коли загарбники проводили псевдовибори. Звісно ж, він агітував усіх інших мирних жителів підтримувати Росію. Наразі він під вартою. Йому загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.

10:00 Генштаб ЗСУ поділився свіжою статистикою щодо втрат окупантів на фронті. За останню добу знищено майже 800 загарбників!

Втрати армії РФ в Україні 27.12.2023

9:00 У Силах оборони півдня показали уламки "шахеда", який впав у Вінницькій області. За допомогою знімків військові спробували пояснити, чому навіть падіння залишків БПЛА може мати жахливі наслідки.

8:00 Цієї ночі у небі над Україною сили ППО збили 32 "шахеди". Всього ворог випустив по мирних містах і селах 46 безпілотників.

7:00 У районі Севастополя з самого ранку чули вибухи, пишуть кримські пабліки. Подробиць поки що немає.

За останню добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень із ворогом, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Найактивнішим напрямком залишається Авдіївський — тут зафіксовано 29 атак ворога.

6:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

цієї ночі росіяни вкотре кошмарили мирне населення України, зокрема у південних областях. За попередніми даними, у Одесі могло статися кілька прильотів після атаки "шахедів". Чекаємо на офіційну інформацію від Повітряних Сил;

також під жорстоким артилерійським обстрілом кілька разів за ніч опинився Херсон. Станом на ранок у деяких районах міста відсутні водо- та електропостачання;

тим часом на Росії теж було неспокійно — принаймні у Ростовській області, де, за інформацією місцевої влади, вночі начебто збили невідомий безпілотник;

на знищеному у Феодосії Новочеркаську у момент вибуху могло знаходитися близько 80 моряків. Точна кількість постраждалих наразі невідома, — росЗМІ;

Євросоюз планує надати Україні 20 мільярдів євро в обхід Угорщини, – FT. Додатковий план розробляється на випадок, якщо прем'єр країни і великий друг Путіна Віктор Орбан вирішить зіпсувати прийняття рішення своїм вето.

3:00 Росіяни запустили нову групу дронів. Частина з них наближається до Дніпра

1:00 Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Одесі був приліт по житловому будинку. За попередньою інформацією є постраждалі

00:00 Окупанти атакують дронами Одесу. У місті чули вибухи

Про те, що відбувалося 24 грудня, читайте у склепінні: Війна — день 669: окупанти перетворюють захоплені міста на фортеці і продовжують штурми

Що було в Україні 25 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 670: росіяни продовжують м’ясні штурми та просуваються біля Авдіївки

Інформацію за 26 грудня дивіться за посиланням:Війна – день 671: українські війська тримаються, у Феодосії потопили російський корабель