Дорогие, но массовые и неточные: какими ракетами Россия атакует Украину

Оккупанты могут производить их десятками ежемесячно

Второй день подряд Украина подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны РФ. И основным оружием врага остаются ракеты типа Х-101, которые оккупанты могут производить сами.

Так, по данным Воздушных Сил Украины, в понедельник, 26 августа, враг применил 77 ракет Х-101 (из общего количества в 127 единиц) и пять из 10-ти — во вторник. При этом 27 августа были сбиты все пять Х-101 и точно неизвестное число, но явно больше половины, подобных ракет днем ранее.

Как несложно заметить, ракеты этого типа хорошо известны украинским силам ПВО и успешно ими сбиваются. Однако именно этот вид ракетного оружия россияне применяют наиболее массово, что объясняется особенностями его производства.

Еще в 1999 году разработчик в лице КБ "Радуга" заявил, что будущая ракета будет производиться полностью из российских комплектующих. Результатом этого стала длительная разработка, и лишь в 2013-м стратегическая крылатая ракета класса "воздух земля" Х-101 была принята на вооружение.

При этом были заявлены весьма высокие характеристики:

вероятное отклонение от цели – около 10 метров;

скорость полета – около 970 км/ч (270 м/с);

дальность полета – до 5500 км;

высокая цена – 13 млн долл., что опровергает заявление об использовании в ракетах исключительно российских комплектующих.

На деле же российское вторжение в Украину показало низкую эффективность Х-101. Так, заявленная скорость ракеты в 270 метров в секунду делает ее беззащитной не только перед ЗРК стандартов НАТО (IRIS-T, NASAMS и Patriot), но даже перед советскими С-200 и С-300. Так, даже ракета комплекса С-200 со скоростью в 700 м/с может догнать и уничтожить Х-101. Остальные ЗРК со скоростями своих зенитных управляемых ракет более 1000 м/с могут сделать это еще проще.

С точностью все также обстоит крайне сложно. Так, в ходе ракетной атаки 26 августа, одна из Х-101 упала в Киевское водохранилище. Вероятно, целью была ГЭС и ее дамба, однако от места падения "высокоточной" Х-101 до дамбы очевидно куда больше 10-ти метров, на которые может промазать ракета, по уверениям ее разработчиков.

В результате у россиян получилась ракета ценой в 13 млн долларов, которую часто сбивает украинская ПВО. И хотя Х-101 зачастую "мажут", недооценивать их не стоит, ведь именно такой ракетой была поражена детская больница "Охматдет" в Киеве. Но главное – производство этих ракет в 2023 году составило 420 единиц, что делает ее одной из самых массовых в России. То есть, несмотря на сомнительную эффективность Х-101, враг может применять их массово.

Как писал "Телеграф", экспертиза установила, что выпущенные по Украине 26 августа ракеты были произведены не ранее II квартала 2024 года, то есть являются абсолютно "свежими".

Ракета Калибр

Еще одним, часто используемым против Украины, типом российской крылатой ракеты стал "Калибр", однако он имеет те же минусы, что и Х-101: низкая скорость (максимум 240 м/с) и ограниченность носителей. Также вес ракеты составляет около 2 тонн, а дальность до 1500 км. Так, бить ими могут разве что корабли Черноморского флота РФ, главным образом — подводные лодки. Цена ракеты хотя и вдвое меньше – 6,5 млн долл., но тоже немалая. Но, как и в случае с Х-101, ракета "Калибр" имеет несомненный для врага плюс: возможность массового производства – примерно до 30 единиц в месяц, по оценкам ГУР МО Украины.

Отметим, что эта массовость и масштабные ракетные обстрелы Украины обходятся России в огромные деньги – так, залп 236 ракет и дронов 26 августа стоил порядка 1,2 млрд долл. При этом 201 цель из них были успешно сбиты украинским ПВО.