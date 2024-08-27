Дорогі, але масові та неточні: якими ракетами Росія атакує Україну

Окупанти можуть виготовляти їх десятками щомісяця

Другий день поспіль Україна зазнає масованого ракетного обстрілу з боку РФ. І основною зброєю ворога залишаються ракети типу Х-101, які окупанти можуть виготовляти самі.

Так, за даними Повітряних Сил України, у понеділок, 26 серпня, ворог застосував 77 ракет Х-101 (із загальної кількості 127 одиниць) та п’ять із 10-ти — у вівторок. При цьому 27 серпня було збито всі п’ять Х-101 і точно невідоме число, але явно більше половини, подібних ракет днем раніше.

Як неважко помітити, ракети цього типу добре відомі українським силам ППО та успішно ними збиваються. Однак саме цей вид ракетної зброї росіяни застосовують наймасовіше, що пояснюється особливостями її виробництва.

Ще в 1999 році розробник в особі КБ "Райдуга" заявив, що майбутня ракета буде вироблятися повністю з російських комплектуючих. Результатом цього стала тривала розробка, і лише у 2013-му стратегічну крилату ракету класу "повітря земля" Х-101 було прийнято на озброєння.

При цьому були заявлені дуже високі характеристики:

можливе відхилення від цілі – близько 10 метрів;

швидкість польоту – близько 970 км/год (270 м/с);

дальність польоту – до 5500 км;

висока ціна — 13 млн дол., що спростовує заяву про використання в ракетах виключно російських комплектуючих.

Насправді ж російське вторгнення в Україну показало низьку ефективність Х-101. Так, заявлена швидкість ракети в 270 метрів за секунду робить її беззахисною не лише перед ЗРК стандартів НАТО (IRIS-T, NASAMS та Patriot), а й навіть перед радянськими С-200 та С-300. Так, навіть ракета комплексу С-200 зі швидкістю 700 м/с може наздогнати і знищити Х-101. Інші ЗРК зі швидкостями своїх зенітних керованих ракет понад 1000 м/с можуть зробити це ще простіше.

З точністю все також дуже складно. Так, у ході ракетної атаки 26 серпня одна з Х-101 впала до Київського водосховища. Ймовірно, метою була ГЕС та її дамба, проте від місця падіння "високоточної" Х-101 до дамби очевидно куди більше 10 метрів, на які може промазати ракета, як запевняють її розробники.

В результаті у росіян вийшла ракета ціною 13 млн доларів, яку часто збиває українська ППО. І хоча Х-101 найчастіше "мажуть", недооцінювати їх не варто, адже саме такою ракетою було вражено дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Але головне — виробництво цих ракет у 2023 році склало 420 одиниць, що робить її однією з наймасовіших у Росії. Тобто незважаючи на сумнівну ефективність Х-101, ворог може застосовувати їх масово.

Як писав "Телеграф", експертиза встановила, що випущені Україною 26 серпня ракети були зроблені не раніше II кварталу 2024 року, тобто є абсолютно "свіжими".

Ракета Калібр

Ще одним типом російської крилатої ракети, який часто використовується проти України, став "Калібр", однак він має ті ж мінуси, що і Х-101: низька швидкість (максимум 240 м/с) і обмеженість носіїв. Також вага ракети становить близько двох тонн, а дальність до 1500 км. Так, бити ними можуть хіба що кораблі Чорноморського флоту РФ, головним чином підводні човни. Ціна ракети хоч і вдвічі менша – 6,5 млн дол., але теж чимала. Але, як і у випадку з Х-101, ракета "Калібр" має безперечний для ворога плюс: можливість масового виробництва – приблизно до 30 одиниць на місяць, за оцінками ГУР МО України.

Зазначимо, що ця масовість і масштабні ракетні обстріли України обходяться Росії у величезні гроші – так, залп 236 ракет і дронів 26 серпня коштував близько 1,2 млрд дол. При цьому 201 ціль з них було успішно збито українським ППО.