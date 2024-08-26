"Дуже жахлива робота": експерт прокоментував резонансне відео "збиття" ракети з кулемета

Він закликав провести реформу

На відео зі збиттям крилатої ракети на межі Львівської та Закарпатської областей показано "дуже жахливу роботу" однієї з мобільних вогневих груп. Насправді ракету було збито за допомогою зенітного ракетного комплексу.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив волонтер, експерт з безпілотної авіації Павло Кащук. За його словами, мобільні вогневі групи — ще одне складне питання.

"Пора вже, мабуть, зібрати реальну статистику їх роботи та прийняти непросте, але відповідальне рішення — принаймні оці тисячі пікапів роздати на фронт, потім кулемети, потім повернути хабарі тим, хто там сховався від війни та доформувати інші підрозділи", — написав він.

Водночас Кащук зазначив, що можна спробувати почати тренувати ці мобільні групи. За його словами, до цих груп потрібно набирати "не з тих, хто більше забашляє аби "воювати" біля хати десь на Франківщині".

"На відео знято дуже жахливу роботу однієї з груп на фоні збиття крилатої ракети іншою ракетою ЗРК. Саньок (принаймні так підписано пікап) схоже чи не вперше стріляє з того "Браунінга", до якого чийсь швагро прислюнявив якийсь приціл. Станина зварена волонтерами явно не під Санька. Але якби і була під нього, то без якогось упору чи прикладу толку все одно не буде. Це очевидні речі, які всі давно розуміють. Але "ізображеніє актівной дєятєльності" продовжується, суспільство улюлюкає отаким відосам, хтось десь отримує якісь відзнаки за звіти. Окреме питання — розставляння тих груп, але воно, як на мене, не таке актуальне, поки групи неспроможні влучати", — написав Кащук.

Своєю чергою блогер, військовий журналіст і письменник, волонтер Олександр Карпюк (Серж Марко) погодився з думкою Кащука. Він зазначив, що, на жаль, "все так і є".

"У той час, коли створюються групи зенітних дронів, і їм не вистачає засобів та автотранспорту, в нас здорові хлопці в тилу здебільшого розстрілюють небо", — написав він.

Варто зазначити, що не всі поділяють таку думку. У коментарях під цим дописом дехто зазначив ефективність мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, ранок понеділка, 26 серпня, почався для більшості регіонів України із повітряної тривоги. До загрози атаки ударних безпілотників також додалася і загроза масованого ракетного удару. У повітряному просторі РФ було зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95. Перші вибухи пролунали на Київщині. Пізніше тривога поширилась, а вибухи лунали в багатьох містах нашої країни.