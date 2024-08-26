"Очень ужасная работа": эксперт прокомментировал резонансное видео "сбития" ракеты из пулемета

Он призвал провести реформу

На видео со сбитием крылатой ракеты на границе Львовской и Закарпатской областей показана "очень ужасная работа" одной из мобильных огневых групп. На самом деле ракета была сбита с помощью зенитного ракетного комплекса.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал волонтер, эксперт по беспилотной авиации Павел Кащук. По его словам, мобильные огневые группы – "еще один сложный вопрос".

"Пора уже, пожалуй, собрать реальную статистику их работы и принять непростое, но ответственное решение — по крайней мере, эти тысячи пикапов раздать на фронт, потом пулеметы, потом вернуть взятки тем, кто спрятался там от войны и доформировать другие подразделения", — написал он.

В то же время Кащук отметил, что можно попытаться начать тренировать эти мобильные группы. По его словам, в эти группы нужно набирать "не из тех, кто больше забашляет, чтобы "воевать" возле дома где-то на Франковщине".

"На видео снята очень ужасная работа одной из групп на фоне сбития крылатой ракеты другой ракетой ЗРК. Саньок (по крайней мере, так подписан пикап) похоже чуть ли не впервые стреляет из того "Браунинга", к которому чей-то шурин прислюнявил какой-то прицел. Станина сварена волонтерами явно не под Санька. Но если бы и была под него, то без какого-то упора или приклада толка все равно не будет. Это очевидные вещи, которые все давно понимают. Но "изображения активной деятельности" продолжается, общество улюлюкает этаким видосам, кто-то получает какие-то награды за отчеты. Отдельный вопрос — расстановка тех групп, но она, по-моему, не так актуальна, пока группы не могут попадать", — написал Кащук.

В свою очередь блоггер, военный журналист и писатель, волонтер Александр Карпюк (Серж Марко) согласился с мнением Кащука. Он отметил, что, к сожалению, "все так и есть".

"В то время, когда создаются группы зенитных дронов, и им не хватает средств и автотранспорта, у нас здоровые ребята в тылу в основном расстреливают небо", — написал он.

Следует отметить, что не все разделяют такое мнение. В комментариях под этим сообщением некоторые отметили эффективность мобильных огневых групп.

Напомним, утро понедельника, 26 августа, началось для большинства регионов Украины с воздушной тревоги. К угрозе атаки ударных беспилотников также добавилась и угроза массированного ракетного удара. В воздушном пространстве РФ было зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95. Первые взрывы прогремели на Киевщине. Позже тревога распространилась, а взрывы раздавались во многих городах нашей страны.