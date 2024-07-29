Одна из российских бригад потеряла почти всех офицеров и сержантов: партизаны выяснили детали

70% вакансий сержантов и офицеров во много раз избитой 810-й бригаде до сих пор вакантны

Российская 810-я отдельная "гвардейская" бригада морской пехоты потеряла почти весь офицерский и сержантский состав во время войны в Украине. Похоже, такая же ситуация сложилась с другими российскими подразделениями морпехов – россияне пытаются заново набрать желающих на офицерские и сержантские должности.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ". Отмечается, что количество должностей в российской бригаде такое, будто бы речь идет о создании нового подразделения, а не о попытке укомплектовать старое.

"В наше распоряжение попали документы, свидетельствующие о том, что например в 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, такое количество вакантных должностей, будто это вновь созданное подразделение. У страны агрессора не осталось ни сержантов, ни офицеров. Нет заместителей командиров и командиров отделений и взводов по всем направлениям", – говорится в сообщении.

К примеру, россияне активно ищут офицеров и сержантов для минометной батареи, отделения дронов, взводов огневой поддержки, штурмовиков, морской пехоты и зенитно-ракетных отделений. Практически все должности там вакантны, и это лишь малая часть того, что можно увидеть в российских внутренних документах, отметили в "АТЕШ".

"Можем констатировать лишь то, что подразделение абсолютно недееспособное. 70% вакантных должностей — это заместители командиров и командиры, без которых ни одна армия даже просто функционировать не может, не то что побеждать", — резюмировали партизаны.

Отметим, что недавно президент США Джозеф Байден также назвал возможные человеческие потери россиян в войне. Причем он вспомнил не только потери на поле боя, но и бежавших от российского террористического режима эмигрантов.

Российские террористы во время боев в июне потеряли рекордное количество личного состава. Кроме этого, террористы понесли рекордные потери в танках, бронированных боевых машинах и автомобильной технике, преимущественно в логистической.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потери российской армии в войне. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни и язык, на котором говорят люди.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что во время наступления в Харьковской области в России произошло сразу два рекорда по потерям. Такие потери противник не нес с начала полномасштабного вторжения.