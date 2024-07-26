Больше 60 лет, но идет в бой – россияне снимают с хранения все более старые образцы вооружений

Самый старый вариант пушки которому 64 года идет в бой, но их тысячи

Большие потери вынуждают оккупантов снимать с баз хранения старое оружие и технику, которым комплектуются часто не лучшие части. Например, отряды БАРС (боевой армейский резерв страны), участвующие в боях.

Военный обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заметил, что в ходе подготовки одного из таких подразделений на полигоне "засветилась" гаубица Д-30. Причем орудие относится еще к первой серии – 2А18, что говорит об одной важной детали.

Как отмечает эксперт, это — ещё один яркий пример того, как склады и центры хранения основательно подчищены и в бой бросают все что осталось. В советское время Д-30 (2А18) было выпущено достаточно, чтобы некоторое время компенсировать нынешние потери.

Действительно, Д-30 с его калибром в 122 мм, менее мощная чем гаубица 152 мм (вес снарядов 21 и 43 кг соответственно) и менее дальнобойная (15 и 25 км соответственно). Однако, несмотря на прекращение их производства в начале 1990-х годов, с 1960-го их произвели несколько тысяч. Из этого числа 2400 находятся на базах хранения ВС РФ и очевидно, направляются в боевые подразделения.

Отметим, что с вооружения ВС РФ Д-30 были сняты еще в 2013-м году из-за их возраста – на тот момент 53 года. Остались эти гаубицы на вооружении только у ВДВ из-за своего небольшого веса – 3,2 тонны, что делало их более мобильными.

Вместе с тем, далеко не все устаревшие гаубицы РФ, которая та спешно направляет в войска, имеют такие слабые характеристика как Д-30. Например М-46, чье производство начали еще в конце 1940-х, имеет штатную дальность стрельбы до 27,5 км, что почти достигает показателей некоторых гаубиц НАТО, имеющихся у ВСУ.