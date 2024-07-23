"Банзай"-атак россиян на мотоциклах и гольф-карах будет больше? Аналитик обратил внимание на важную деталь

Дефицит бронетехники оккупантов становится все более заметным

Оккупанты несут огромные потери легкой бронетехники, что значительно осложняет им проведение штурмовых действий. Теперь вслед за наиболее часто используемыми БМП-2, потери которых особенно заметны, у россиян возникли проблемы с МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный).

Об этом сообщает OSINT-аналитик Ричард Верекер, по подсчетам команды которого были уничтожены 1095 МТ-ЛБ. Это составляет примерно 18% от всех потерь бронетехники, предназначенной для перевозки пехоты.

Как утверждает аналитик, до 24 февраля 2022 года у РФ были 3300 МТ-ЛБ на вооружении и еще 2966 были на базах хранения, из числа которых уже сняты и введены в строй или разобраны на запчасти 2485. И эта арифметика по данным Ричарда Верекера, выглядит странной, так как при 3300 МТ-ЛБ в строю до вторжения и почти 2500 введенных в строй и потерях почти 1100 единиц, нехватки в такой технике у РФ бы не было.

На деле же, после потерь БТР и БМП, оккупанты все чаще устраивают самоубийственные атаки на мотоциклах, гольф-карах и танках-сараях, что говорит о нехватке именно техники для перевозки и поддержки пехоты в бою. К тому же ранее МТ-ЛБ часто использовались для установки на них различного, часто экзотического вооружения, чего опять же последнее время не наблюдается.

По этой причине OSINT-аналитик заключает — либо до полномасштабной войны у русских было значительно меньше МТ-ЛБ, чем 3300, как считалось ранее. Или же уровень потерь значительно выше, а возможно, что повлияли оба этих фактора.

По этой причине, считает Ричард Верекер, с дальнейшим выбиванием МТ-ЛБ заменить их будет практически нечем, и количество штурмов на мотоциклах, гольф-карах и танках-черепахах с десантом будет увеличиваться.

Впрочем, если количество атак с использованием танков-сараев и вырастет, то у ВСУ есть оружие, способное уверенно и эффективно поражать эту технику.