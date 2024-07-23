"Банзай"-атак росіян на мотоциклах та гольф-карах буде більше? Аналітик звернув увагу на важливу деталь

Дефіцит бронетехніки окупантів стає дедалі помітнішим

Окупанти зазнають величезних втрат легкої бронетехніки, що значно ускладнює їм проведення штурмових дій. Тепер услід за найчастіше використовуваними БМП-2, втрати яких особливо помітні, у росіян виникли проблеми з МТ-ЛБ (багатоцільовий легкий тягач броньований).

Про це повідомляє OSINT-аналітик Річард Верекер, за підрахунками команди якого було знищено 1095 МТ-ЛБ. Це становить приблизно 18% всіх втрат бронетехніки, призначеної для перевезення піхоти.

Як стверджує аналітик, до 24 лютого 2022 року у РФ були 3300 МТ-ЛБ на озброєнні і ще 2966 були на базах зберігання, з яких вже знято і введено в дію або розібрано на запчастини 2485. І ця арифметика за даними Річарда Верекера, виглядає дивною, оскільки при 3300 МТ-ЛБ у строю до вторгнення і майже 2500 введених у лад і втрати майже 1100 одиниць, браку такої техніки у РФ не було.

Насправді ж після втрат БТР і БМП окупанти все частіше влаштовують самогубні атаки на мотоциклах, гольф-карах і танках-сараях, що говорить про брак саме техніки для перевезення та підтримки піхоти в бою. До того ж, раніше МТ-ЛБ часто використовувалися для встановлення на них різного, часто екзотичного озброєння, чого знову ж таки останнім часом не спостерігається.

З цієї причини OSINT-аналітик робить висновок — або до повномасштабної війни у росіян було значно менше МТ-ЛБ, ніж 3300, як вважалося раніше. Або ж рівень втрат значно вищий, а можливо, що вплинули обидва ці фактори.

З цієї причини, вважає Річард Верекер, з подальшим вибиванням МТ-ЛБ замінити їх буде практично нічим, і кількість штурмів на мотоциклах, гольф-карах та танках-черепах з десантом збільшуватиметься.

Втім, якщо кількість атак з використанням танків-сараїв і зросте, то ЗСУ має зброю, здатну впевнено і ефективно вражати цю техніку.