Одна з російських бригад втратила майже всіх офіцерів та сержантів: партизани з'ясували деталі

70% вакансій сержантів та офіцерів у багато разів битій 810-й бригаді досі вакантні

Російська 810-та окрема "гвардійська" бригада морської піхоти втратила майже весь офіцерський та сержантський склад під час війни в Україні. Схоже, така ж ситуація склалася з іншими російськими підрозділами морпіхів – росіяни намагаються наново набрати бажаючих на офіцерські та сержантські посади.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ". Зазначається, що кількість посад у російській бригаді така, нібито мова йде про створення нового підрозділу, а не про спробу укомплектувати старий.

"У наше розпорядження потрапили документи, які свідчать про те, що, наприклад, у 810 окремій гвардійській бригаді морської піхоти, така кількість вакантних посад, ніби це новостворений підрозділ. У країни агресора не лишилося ні сержантів, ні офіцерів. Немає заступників командирів та командирів відділень та взводів у всіх напрямках", – сказано у повідомленні.

Наприклад, росіяни активно шукають офіцерів та сержантів для мінометної батареї, відділення дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти та зенітно-ракетних відділень. Майже всі посади там вакантні, і це тільки мала частина того, що можна побачити у російських внутрішніх документах, зазначили в "АТЕШ".

"Можемо констатувати лише те, що підрозділ є абсолютно недієздатним. 70% вакантних посад — це заступники командирів та командири, без яких жодна армія навіть просто не може функціонувати, не те що перемагати", – резюмували партизани.

Зазначимо, що не так давно президент США Джозеф Байден також назвав можливі людські втрати росіян у війні. Причому він згадав не тільки втрати на полі бою, але й емігрантів, які втекли від російського терористичного режиму.

Російські терористи під час боїв у червні втратили рекордну кількість особового складу. Окрім цього, терористи зазнали рекордних втрат у танках, броньованих бойових машинах та автомобільній техніці, переважно у логістичній.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати російської армії у війні. За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну абсолютно наплювати на розуміння людського життя і мову, якою розмовляють люди.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під час наступу в Харківській області у Росії відбулося одразу два рекорди з втрат. Таких втрат противник не зазнавав з початку повномасштабного вторгнення.