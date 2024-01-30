Прилетело по инфраструктуре, вспыхнули сильные пожары: в Украине подводят итоги атаки дронов РФ

Захватчики продолжают атаковать украинские города беспилотниками "Шахед"

В Николаевской, Киевской и Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях зафиксированы разрушения в результате атаки дронов, которую оккупанты совершили в ночь на 30 января. Известно, что несколько человек получили ранения.

Как сообщает глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, из-за падения обломков вражеского беспилотника загорелся грузовик. Водитель получил травмы.

"В результате падения обломков, загорелся грузовой автомобиль, пожар был оперативно ликвидирован. Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние пострадавшего сейчас стабильное", — написал он.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале рассказал, что в Криворожском районе был сбит один беспилотник. Еще один БПЛА прилетел по гражданской инфраструктуре, в результате произошел пожар.

"Красногригорьевскую общину на Никопольщине враг обстрелял из артиллерии. Поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, авто. Везде без погибших и пострадавших", — отметил Лысак.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что в ночь на 30 января враг совершил по области атаку дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

"К сожалению, в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Пожар оперативно ликвидирован. Кроме зданий, повреждены три автомобиля", — говорится в сообщении.

В Силах обороны юга Украины сообщили, что ночью враг также атаковал Херсонскую область. В результате обстрела есть попадание в агропредприятие. Вспыхнул пожар, масштабы разрушений уточняются. На месте вспыхнул пожар.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем Telegram-канале написал, что возле Умани на Черкащине произошло попадание Shahed-136/131 по заброшенной постройке.

"В то же время, еще один ударный БПЛА успешно уничтожен силами ПВО. В обоих случаях – без пострадавших", — отметил он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в г. Змиев Чугуевского района оккупанты применили минимум 6 БПЛА Shahed. Есть пострадавшие.

"Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома. Ранения получили мужчины 52 и 61 года, первый — госпитализирован, состояние среднее. Второй получил помощь на месте", — сказал Синегубов.

В Укрэнерго сообщили, что в ходе ночной атаки дронами под ударом оказался ряд гражданских объектов, в том числе и критической инфраструктуры.

"К сожалению, есть повреждения оборудования на одной из подстанций Укрэнерго в центральном регионе. В настоящее время продолжаются заживления промышленных потребителей по резервным схемам. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса, созданного "Укрэнерго", — говорится в сообщении.

В то же время в Воздушных силах Украины отметили, что в ночь на 30 января российские оккупанты запустили по стране 35 БПЛА "Шахед". Из них удалось сбить 15.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 28 января российские оккупанты устроили атаку дронов по Украине. Тогда удалось уничтожить четыре БПЛА.