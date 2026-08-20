Взрывы в Киеве и перебои со светом. Хронология войны — день 1639

20 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре четверг, 20 августа. Российские войска начали новые сутки с ракетного обстрела столицы. В то же время оккупанты пытаются продвигаться на фронте. По данным аналитиков, в Донецкой области врагу удается расширять зону контроля.

Как проходит 1639-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:05 В Киеве слышно мощные взрывы. Предварительно известно об ударах баллистикой. В Броварах после взрывов пропал свет.

Около 350 БПЛА летят атаковать Россию и временно оккупированные территории.

О том, что происходило 19 августа, читайте в трансляции: Угроза ракетного обстрела и жертвы в результате удара по Житомиру. Хронология войны — день 1638

С ситуацией в Украине 18 августа можно ознакомиться в этом материале: Федоров предлагает провести выборы, а Россия ударила по Запорожью. Хронология войны — день 1637

О новостях и событиях 17 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Новый удар по танкеру с нефтью РФ и последствия атаки на Запорожье. Хронология войны — день 1636