Вибухи у Києві та перебої зі світлом. Хронологія війни - день 1639

20 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 20 серпня. Російські війська почали нову добу з ракетного обстрілу столиці. Тим часом окупанти намагаються просуватись на фронті. За даними аналітиків, у Донецькій області ворогу вдається розширювати зону контролю.

Як проходить 1639-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:05 У Києві чутно вибухи. Попередньо відомо про атаку балістикою. Після вибухів у Броварах зникло світло.

Близько 350 БпЛА летять атакувати Росію та тимчасово окуповані території.

Про те, що відбувалося 19 серпня, читайте у трансляції: Загроза ракетного обстрілу та жертви внаслідок удару по Житомиру. Хронологія війни — день 1638

Із ситуацією в Україні 18 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Федоров пропонує провести вибори, а Росія вдарила по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1637

Про новини та події 17 серпня "Телеграф" розповідав тут: Новий удар по танкеру з нафтою РФ та наслідки атаки на Запоріжжя. Хронологія війни — день 1636