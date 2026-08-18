Загроза ракетного обстрілу та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни - день 1637
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
18 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі вівторок, 18 серпня. Російські війська помітно посилили тиск на фронті. За минулу добу сталось 211 бойових зіткнень. Не припиняються атаки й на українські міста. За даними моніторів, існує загроза ракетного обстрілу.
Як проходить 1637-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Запоріжжі лунали вибухи на тлі загрози атаки дронами.
Перша леді США Меланія Трамп сприяла возз'єднанню ще однієї дитини з її родиною, з якою вона була розлучена через війну Росії проти України. У Білому домі заявили, що загалом її зусилля допомогли возз'єднати 34 дітей та сім'ї.
В Офісі першої леді Білого дому пов'язують ці зусилля з листом, який вона раніше написала Путіну. У ньому Меланія Трамп порушувала питання дітей, яких війна розлучила з родинами.
Про те, що відбувалося 17 серпня, читайте у трансляції: Новий удар по танкеру з нафтою РФ та наслідки атаки на Запоріжжя. Хронологія війни — день 1636
Із ситуацією в Україні 16 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хода в Києві за повернення Федорова та удар по Краматорську. Хронологія війни — день 1635
Про новини та події 15 серпня "Телеграф" розповідав тут: Критична нестача ППО та війська Білорусі на кордоні з Україною. Хронологія війни — день 1634