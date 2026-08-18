Загроза ракетного обстрілу та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни - день 1637

18 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 18 серпня. Російські війська помітно посилили тиск на фронті. За минулу добу сталось 211 бойових зіткнень. Не припиняються атаки й на українські міста. За даними моніторів, існує загроза ракетного обстрілу.

Як проходить 1637-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Запоріжжі лунали вибухи на тлі загрози атаки дронами.

Перша леді США Меланія Трамп сприяла возз'єднанню ще однієї дитини з її родиною, з якою вона була розлучена через війну Росії проти України. У Білому домі заявили, що загалом її зусилля допомогли возз'єднати 34 дітей та сім'ї.

В Офісі першої леді Білого дому пов'язують ці зусилля з листом, який вона раніше написала Путіну. У ньому Меланія Трамп порушувала питання дітей, яких війна розлучила з родинами.

Про те, що відбувалося 17 серпня, читайте у трансляції: Новий удар по танкеру з нафтою РФ та наслідки атаки на Запоріжжя. Хронологія війни — день 1636

Із ситуацією в Україні 16 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хода в Києві за повернення Федорова та удар по Краматорську. Хронологія війни — день 1635

Про новини та події 15 серпня "Телеграф" розповідав тут: Критична нестача ППО та війська Білорусі на кордоні з Україною. Хронологія війни — день 1634