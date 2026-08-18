Угроза ракетных обстрелов и взрывы в Запорожье. Хронология войны — день 1637

18 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 18 августа. Российские войска заметно усилили давление на фронте. За минувшие сутки произошло 211 боевых столкновений. Не останавливаются атаки и на украинские города. По данным мониторов, существует угроза ракетных обстрелов.

Как проходит 1637-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Запорожье раздавались взрывы на фоне угрозы атаки дронами.

Первая леди США Мелания Трамп способствовала воссоединению еще одного ребенка с его семьей, с которым он был разведен из-за войны России против Украины. В Белом доме заявили, что всего ее усилия помогли воссоединить 34 детей и семьи.

В Офисе первой леди Белого дома связывают эти усилия с письмом, которое она ранее написала Путину. В нем Мелания Трамп поднимала вопросы детей, которых война разлучила с семьями.

О происходящем 17 августа читайте в трансляции: Новый удар по танкеру с нефтью РФ и последствия атаки на Запорожье. Хронология войны — день 1636

С ситуацией в Украине 16 августа можно ознакомиться в этом материале: Шествие в Киеве за возвращение Федорова и удар по Краматорску. Хронология войны — день 1635

О новостях и событиях 15 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Критическая нехватка ПВО и войск Беларуси на границе с Украиной. Хронология войны — день 1634