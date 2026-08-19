Дрони летять атакувати Росію, а Лавров погрожує Великій Британії. Хронологія війни - день 1638

19 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 19 серпня. Російський терор українських міст не припиняються. Монітори повідомляють про загрозу ракетного обстрілу. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою.

Як проходить 1638-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Близько 250 БпЛА рухаються в бік тимчасово окупованих і російських територій.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив Британії наслідками за "пряму участь" в ударах по Росії, коментуючи обіцянку глави британського уряду Енді Бернема підтримувати Україну.

"А що стосується суті…, це означає лише одне: президент попереджав про наші права діяти в будь-якому районі Світового океану, якщо хтось буде зазіхати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ в ударах по РФ як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають", – заявив він російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Про те, що відбувалося 18 серпня, читайте у трансляції: Федоров пропонує провести вибори, а Росія вдарила по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1637

Із ситуацією в Україні 17 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Новий удар по танкеру з нафтою РФ та наслідки атаки на Запоріжжя. Хронологія війни — день 1636

Про новини та події 16 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хода в Києві за повернення Федорова та удар по Краматорську. Хронологія війни — день 1635