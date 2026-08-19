Дрони летять атакувати Росію, а Лавров погрожує Великій Британії. Хронологія війни - день 1638
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19 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі середа, 19 серпня. Російський терор українських міст не припиняються. Монітори повідомляють про загрозу ракетного обстрілу. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою.
Як проходить 1638-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Близько 250 БпЛА рухаються в бік тимчасово окупованих і російських територій.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив Британії наслідками за "пряму участь" в ударах по Росії, коментуючи обіцянку глави британського уряду Енді Бернема підтримувати Україну.
"А що стосується суті…, це означає лише одне: президент попереджав про наші права діяти в будь-якому районі Світового океану, якщо хтось буде зазіхати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ в ударах по РФ як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають", – заявив він російському пропагандисту Павлу Зарубіну.
Про те, що відбувалося 18 серпня, читайте у трансляції: Федоров пропонує провести вибори, а Росія вдарила по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1637
Із ситуацією в Україні 17 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Новий удар по танкеру з нафтою РФ та наслідки атаки на Запоріжжя. Хронологія війни — день 1636
Про новини та події 16 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хода в Києві за повернення Федорова та удар по Краматорську. Хронологія війни — день 1635