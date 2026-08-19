Дроны летят атаковать Россию, а Лавров угрожает Великобритании. Хронология войны — день 1638

19 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 19 августа. Российский террор украинских городов не прекращается. Мониторы сообщают об угрозе ракетных обстрелов. Тем временем на фронте ситуация остается напряженной.

Как проходит 1638-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Около 250 БпЛА двигаются в сторону временно оккупированных и российских территорий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Британии последствиями за "прямое участие" в ударах по России, комментируя обещание главы британского правительства Энди Бернема поддерживать Украину.

"А что касается сути…, это означает лишь одно: президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ как участие в войне. Со всеми вытекающими из этого последствиями", – заявил он российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

О происходящем 18 августа читайте в трансляции: Федоров предлагает провести выборы, а Россия ударила по Запорожью. Хронология войны — день 1637

Ситуацией в Украине 17 августа можно ознакомиться в этом материале: Новый удар по танкеру с нефтью РФ и последствия атаки на Запорожье. Хронология войны — день 1636

О новостях и событиях 16 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Шествие в Киеве за возвращение Федорова и удар по Краматорску. Хронология войны — день 1635