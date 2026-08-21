Взрывы в Крыму и последствия атаки на Запорожье. Хронология войны — день 1640

21 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 21 августа. Российские войска не сбавляют давление на фронте. За минувшие сутки произошло 195 боевых столкновений, большая часть которых пришлась на направления в Донецкой области. Украинские дроны продолжают наносить удары по оккупантам.

Как проходит 1640-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В результате атаки на Запорожье поврежден муниципальный транспорт и гражданское авто, — ОВА.

Во временно оккупированной Феодосии слышны взрывы.

ЕС отказал Украине в выделении дополнительных €220 млн пострадавшим от российских обстрелов аграриям. В Брюсселе отметили, что отдельного финансирования не будет, а помощь будет предоставляться в рамках существующих инструментов.

Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что украинские аграрии уже получают субсидирование процентных ставок по кредитам через программу Ukraine Facility, а также имеют доступ к льготному кредитованию через банковские программы.

Россия получила новые тяжелые баллистические ракеты из КНДР — Hwasong-11C (KN-30), весом около 2,5 тонны, что в 5 раз превышает "Искандер", — ГУР.

По данным разведки, ракеты могут бить на расстояние до 900 км.

О происходящем 20 августа читайте в трансляции: Угроза обстрела западных областей и взрывы в Запорожье. Хронология войны — день 1639

С ситуацией в Украине 19 августа можно ознакомиться в этом материале: Угроза ракетного обстрела и жертв в результате удара по Житомиру. Хронология войны — день 1638

О новостях и событиях 18 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Федоров предлагает провести выборы, а Россия ударила по Запорожью. Хронология войны — день 1637