Вибухи у Криму та наслідки атаки на Запоріжжя. Хронологія війни - день 1640
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21 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі пʼятниця, 21 серпня. Російські війська не зменшують тиск на фронті. За минулу добу сталось 195 бойових зіткнень, більша частина з яких припала на напрямки у Донецькій області. Українські дрони продовжують завдавати ударів по окупантах.
Як проходить 1640-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено муніципальний транспорт та цивільне авто, – ОВА.
У тимчасово окупованій Феодосії чутно вибухи.
ЄС відмовив Україні у виділенні додаткових €220 млн аграріям, які постраждали від російських обстрілів. У Брюсселі зазначили, що окремого фінансування не буде, а допомога надаватиметься в межах уже існуючих інструментів.
Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт повідомив, що українські аграрії вже отримують субсидування відсоткових ставок за кредитами через програму Ukraine Facility, а також мають доступ до пільгового кредитування через банківські програми.
Росія отримала нові важкі балістичні ракети з КНДР — Hwasong-11C (KN-30), вагою близько 2,5 тонни, що в 5 разів перевищує "Іскандер", — ГУР.
За даними розвідки, ракети можуть бити на відстань до 900 кілометрів.
Про те, що відбувалося 20 серпня, читайте у трансляції: Загроза обстрілу західних областей та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни — день 1639
Із ситуацією в Україні 19 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загроза ракетного обстрілу та жертви внаслідок удару по Житомиру. Хронологія війни — день 1638
Про новини та події 18 серпня "Телеграф" розповідав тут: Федоров пропонує провести вибори, а Росія вдарила по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1637