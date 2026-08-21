Вибухи у Криму та наслідки атаки на Запоріжжя. Хронологія війни - день 1640

21 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 21 серпня. Російські війська не зменшують тиск на фронті. За минулу добу сталось 195 бойових зіткнень, більша частина з яких припала на напрямки у Донецькій області. Українські дрони продовжують завдавати ударів по окупантах.

Як проходить 1640-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено муніципальний транспорт та цивільне авто, – ОВА.

У тимчасово окупованій Феодосії чутно вибухи.

ЄС відмовив Україні у виділенні додаткових €220 млн аграріям, які постраждали від російських обстрілів. У Брюсселі зазначили, що окремого фінансування не буде, а допомога надаватиметься в межах уже існуючих інструментів.

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт повідомив, що українські аграрії вже отримують субсидування відсоткових ставок за кредитами через програму Ukraine Facility, а також мають доступ до пільгового кредитування через банківські програми.

Росія отримала нові важкі балістичні ракети з КНДР — Hwasong-11C (KN-30), вагою близько 2,5 тонни, що в 5 разів перевищує "Іскандер", — ГУР.

За даними розвідки, ракети можуть бити на відстань до 900 кілометрів.

Про те, що відбувалося 20 серпня, читайте у трансляції: Загроза обстрілу західних областей та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни — день 1639

Із ситуацією в Україні 19 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загроза ракетного обстрілу та жертви внаслідок удару по Житомиру. Хронологія війни — день 1638

Про новини та події 18 серпня "Телеграф" розповідав тут: Федоров пропонує провести вибори, а Росія вдарила по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1637