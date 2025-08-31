Росіяни атакували відразу три регіони України дронами та керованими бомбами: де лунають вибухи

Херсон та Миколаївщину атакували КАБами, Чорноморськ на Одещині — дронами

Російські окупанти ввечері 30 серпня атакували відразу три регіони України. Вибухи пролунали у Миколаївській та Одеській областях України, а також у Херсоні. В Чорноморську на Одещині після атаки ворога зникло світло.

Про атаку ворога повідомляють місцеві інформаційні канали, моніторинг та Повітряні сили. Зокрема було відомо, що на Одеську область націлилося 20-30 ударних дронів, переважним чином на район Чорноморська та Лиманки, ще 16 на підльоті до позицій, де дрони зазвичай скупчуються перед атакою. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив загрозу.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!", — написав він.

Херсон в цей час був під ударом керованих авіабомб, також вибухи пролунали в районі Очакова на Миколаївщині — росіяни спробували докинути туди керовані авіабомби з літака у Чорному морі. Про наслідки поки що не повідомлялося. Відомо, що у Чорноморську зникло світло після вибухів — скоріше за все, дрони знову атакують критичну інфраструктуру, намагаючись залишити українців без світла та води.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 30 серпня вчергове влаштували масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також спрямував на Україну велику кількість ударних дронів та запускав з моря крилаті ракети "Калібр". Окрім цього, росіяни запускали балістичні ракети "Іскандер-М" та крилаті "Іскандер-К". Росія традиційно обрала мішенями критичну інфраструктуру та цивільну забудову — реалізуючи стратегію максимального терору проти мирного населення. Крім Запоріжжя, вибухи пролунали у Дніпрі, Павлограді, Луцьку, Києві, Старокостянтинові та інших містах.

Зокрема вибухи у Запоріжжі пролунали в ніч на суботу, 30 серпня під час масованої російської атаки на Україну. Ворог завдав по обласному центру щонайменше 12 ударів: загинула людина, відомо про 25 постраждалих.

У Дніпрі торговий центр "Аполло" знов постраждав в ході атаки Росії на обласний центр в ніч на суботу, 30 серпня. 29 грудня 2023 року росіяни вдарили по ТЦ ракетою, він отримав суттєві пошкодження та відновив роботу лише 27 лютого 2024 року. Під час атаки РФ торговий центр знову постраждав від прильотів.