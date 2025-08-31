Россияне атаковали сразу три региона Украины дронами и управляемыми бомбами: где раздаются взрывы

Херсон и Николаевщину атаковали КАБами, Черноморск в Одесской области — дронами

Российские оккупанты вечером 30 августа атаковали сразу три региона Украины. Взрывы раздались в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в Херсоне. В Черноморске в Одесской области после атаки врага исчез свет.

Об атаке врага сообщают местные информационные каналы, мониторинг и Воздушные силы. В частности было известно, что на Одесскую область нацелилось 20-30 ударных дронов, преимущественно на район Черноморска и Лиманки, еще 16 на подлете к позициям, где дроны обычно скапливаются перед атакой. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил угрозу.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников!", – написал он.

Херсон в это время был под ударом управляемых авиабомб, также взрывы прогремели в районе Очакова Николаевской области — россияне попытались добросить туда управляемые авиабомбы с самолета в Черном море. О последствиях пока не сообщалось. Известно, что в Черноморске исчез свет после взрывов — скорее всего, дроны снова атакуют критическую инфраструктуру, пытаясь оставить украинцев без света и воды.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 30 августа в очередной раз устроили массированную комбинированную атаку на Украину. Враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также направил на Украину большое количество ударных дронов и запускал с моря крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, россияне запускали баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые "Искандер-К". Россия традиционно избрала мишенями критическую инфраструктуру и гражданскую застройку, реализуя стратегию максимального террора против мирного населения. Кроме Запорожья, взрывы прогремели в Днепре, Павлограде, Луцке, Киеве, Староконстантинове и других городах.

В частности, взрывы в Запорожье прогремели в ночь на субботу, 30 августа во время массированной российской атаки на Украину. Враг нанес по областному центру не менее 12 ударов: погиб человек, известно о 25 пострадавших.

В Днепре торговый центр "Аполло" снова пострадал в ходе атаки России на областной центр в ночь на субботу, 30 августа. 29 декабря 2023 года россияне ударили по ТЦ ракетой, он получил существенные повреждения и возобновил работу только 27 февраля 2024 года. Во время атаки РФ торговый центр снова пострадал от прилетов.