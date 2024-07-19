"Треба було бити в набат": в Раді виникли питання щодо операції у Кринках

Українські позиції у Кринках ще залишаються, особовий склад виведено не повністю, офіційно операція в Кринках не завершена

Комітет Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки хоче розглянути питання проведення операції з утримання населеного пункту Кринки на Херсонщині. До тих, хто планував та реалізував операцію, виникло багато запитань, а раніше питання операції в Раді окремо не розглядали.

Про це заявила народний депутат України із фракції "Голос" Соломія Бобровська в ефірі "Свобода.Live". Вона пообіцяла, що як член комітету, або сама винесе питання на розгляд, або попросить зробити це когось з колег.

"Кринки як окреме питання не було наразі винесено, але це зробить хтось з моїх колег або я. Як на мене, цей напрям був висвітлений, напевне, найменш з усіх. І такої уваги найменше приділено за всю цю операцію та з кінця жовтня місяця. Хоча насправді ще тоді треба було бити в набат і повідомляти, що насправді особовий склад ішов без доведення належного задачі, по-перше, по-друге, без відповідного забезпечення", – сказала Бобровська.

Вона також визнала, що зараз питання операції потребує окремої уваги. Українські позиції у Кринках ще залишаються, особовий склад виведено не повністю, офіційно операція в Кринках не завершена.

"Я сподіваюся, що буде розглянуто на комітеті, тому що це такий самий напрям, як і інші – Харківський, Донецький, Луганський, Запорізький. Тим паче Херсонщина – один з можливих наших, мабуть, коридорів чи клинів до автономної республіки (Крим). Зі свого боку порушу це питання на комітеті. Дуже б хотілося зрозуміти ефективність, зусилля, втрати, доречність.. і що операція показала", – резюмувала депутат.

Довідково: Кринки перебували під російською окупацією з 24 лютого 2022 року, проте після руйнування росіянами Каховської ГЕС у серпні 2023 року село було тимчасово затоплено, що дозволило українським військовим зайняти там оборону. Попри чисельну перевагу окупантів, ЗСУ вдавалося тримати оборону з жовтня 2023 року до липня 2024 року, коли з’явилася інформація про те, що їм довелося піти звідти.

Як повідомлялося раніше, журналісти видання "Слідство.Інфо" напередодні повідомили, що 788 військовослужбовців офіційно вважаються зниклими безвісти під час боїв за Кринки.