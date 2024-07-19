"Надо было бить в набат": в Раде возникли вопросы по операции в Крынках

Украинские позиции в Крынках еще остаются, личный состав выведен не полностью, официально операция в Крынках не завершена

Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки хочет рассмотреть вопрос проведения операции по удержанию населенного пункта Крынки Херсонской области. К тем, кто планировал и реализовал операцию, возникло много вопросов, а раньше вопрос операции в Раде не рассматривали отдельно.

Об этом заявила народный депутат Украины из фракции "Голос" Соломия Бобровская в эфире "Свобода. Live". Она пообещала, что как член комитета либо сама вынесет вопрос на рассмотрение, либо попросит сделать это кого-то из коллег.

"Крынки как отдельный вопрос не был вынесен, но это сделает кто-то из моих коллег или я. По-моему, это направление было освещено, наверное, меньше всех. И такое внимание меньше всего уделено за всю эту операцию и с конца октября месяца. Хотя на самом деле еще тогда нужно было бить в набат и сообщать, что на самом деле личный состав шел без доказывания должной задачи, во-первых, во-вторых, без соответствующего обеспечения", – сказала Бобровская.

Она также признала, что сейчас вопрос операции требует отдельного внимания. Украинские позиции в Крынках еще остаются, личный состав выведен не полностью, официально операция в Крынках не завершена.

"Я надеюсь, что будет рассмотрен на комитете, потому что это такое же направление, как и другие – Харьковское, Донецкое, Луганское, Запорожское. Тем более Херсонщина – один из возможных наших, пожалуй, коридоров или клиньев в автономную республику (Крым). Со своей стороны подниму этот вопрос на комитете. Очень бы хотелось понять эффективность, усилия, потери, уместность… и что операция показала", — резюмировала депутат.

Справка: Крынки находились под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года, однако после разрушения россиянами Каховской ГЭС в августе 2023 года село было временно затоплено, что позволило украинским военным занять там оборону. Несмотря на численное преимущество оккупантов, ВСУ удавалось держать оборону с октября 2023 года по июль 2024 года, когда появилась информация о том, что им пришлось уйти оттуда.

Как сообщалось ранее, журналисты издания "Следство.Инфо" накануне сообщили, что 788 военнослужащих официально считаются пропавшими без вести во время боев за Крынки.