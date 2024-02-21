Путін все глибше ув’язує в ілюзіях. Що насправді відбувається навколо Кринок

Весь цимес у тому, що ми дуже багато говоримо про Кринки як плацдарм, що найбільш згадується в інформаційному просторі, на лівому березі Херсонської області.

Історія з "звільненням" Кринок стає дедалі феєричнішою, ніж можна було собі уявити, навіть добре знаючи російську пропаганду і бажання генералів вислужитися перед Путіним.

Як ви пам'ятаєте, я вказував, що окупація Авдіївки та витіснення українських підрозділів із плацдарму у Кринках – це основні цілі РІВ до виступу Путіна перед федеральними зборами. З Авдіївкою впоралися, а ось із Кринки, все ніяк не виходило.

Незважаючи на те, що у Теплинського у розпорядженні був важкий ресурс ДВ "Дніпро", він так і не зміг видавити підрозділи СОУ з Кринок, хоча навіть продовжував отримувати підкріплення, особливо у компоненті ББМ.

Днями і справді, штурми підрозділів 810-ї ОБр МП і 328-го ДШП 104-ї ДШД інтенсифікувалися, але без істотного результату. І ось, раптово, Путін при зустрічі з Шойгу заявляє про контроль на Кринках, що героїчний оленяр анітрохи не сумнівався підтвердив. А потім, російськими майданчиками понеслося не менш героїчне відео, як два морпіхи-суїцидники встановлюють російські ганчірки в Кринках. Щоправда, цей відео мав продовження про те, як суїцидники тікають від місця "героїчного прориву" негативно закріпившись на позиції.

Власне, схоже, проблему з Кринками вирішили вирішити віртуально, щоб блідий дід був задоволений. В одній кишені Авдіївка, в іншій Кринки, можна сміливо виступати перед федеральними зборами та йти на вибори як переможний Цезар.

Ось тільки нюанс у тому, що у боях за Авдіївку було знищено росіян та російської техніки більше, ніж за період настання РІВ на Київ! А, що до Кринок, то тут і зовсім, віртуальна перемога.

Але весь цимес у тому, що ми дуже багато говоримо про Кринки, як найбільш згадуваний в інформаційному просторі плацдарм на лівому березі Херсонської області, який там не єдиний. І навіть не про віртуалізацію вирішення проблеми, а приховування факту її розширення.

Диктатор починає жити не просто ілюзіями, а у самій ілюзії. Загалом – це непогано.

Раніше "Телеграф" писав, що заяви російського міністра оборони Шойгу про те, що окупанти нібито вибили ЗСУ з плацдарму на лівому березі Дніпра в районі Кринок, не відповідають дійсності. Але ситуація там залишається напруженою.