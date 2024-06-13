ЗСУ потопили рекордну кількість російських човнів за добу

Зазвичай це один чи два борти

Протягом однієї доби українські захисники знищили рекордну кількість ворожих човнів на Півдні країни. Мова ведеться про аж 5 російських бортів.

Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Мінус п’ять човнів за день у ворога на Півдні. Хм… Зазвичай 1-2. Щось "пішло не так" мабуть…" – зазначив він.

Окрім цього, за минулу добу, за даними Сил оборони півдня, кількості особового складу росіян на Придніпровському та Оріхівському напрямках зменшилась на 111 осіб. Також загарбники втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк, шість гармат, міномет, 16 одиниць автобронетехніки, п'ять човнів та квадроцикл.

Також ворог затих біля кордонів Сумщини, але просунувся у Вовчанську. Так, кількість російських диверсійно-розвідувальних груп, що діють на Сумському напрямку зменшилася. Проте російські війська трохи просунулися у Вовчанську на південь від вулиці Михайла Коцюбинського на північному сході міста.

Нагадаємо, голова Генерального управлення розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов розповів, що змінив дозвіл бити західною зброєю по Росії. За його словами, це має поступово полегшити ситуацію на фронті для України.

Раніше "Телеграф" писав, що суд у Гаазі отримав докази злочинів армії РФ в Маріуполі.